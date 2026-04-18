¿Me puedo salvar de un embargo de salario si cambio mi dinero de banco?

Cuando las deudas se salen de control, buscar salidas rápidas y desesperadas no suele ser una buena idea. Quedarte sin tus ingresos por un embargo es algo doloroso, por eso surge la duda sobre si cambiar de banco puede evitar que te quiten dinero del sueldo o de tu cuenta. Aquí te damos la respuesta y te explicamos cómo funciona este complicado proceso en los Estados Unidos.

Hoy en día, muchas personas están lidiando con deudas de tarjetas de crédito más caras que nunca. Con intereses altos y pagos atrasados, algunos casos terminan en demandas. Cuando un acreedor gana en la corte, obtiene herramientas legales fuertes para cobrar, como el embargo de salario o el congelamiento de cuentas bancarias.

Y en un acto desesperado, para muchos deudores es común preguntarse: “¿Y si muevo mi dinero a otro banco?”. Suena lógico, suena como un salvavidas, pero en la práctica, tristemente, no funciona como muchos creen.

Cambiar de banco no elimina el problema

Si ya existe una orden legal, esta no está ligada a tu banco, sino a ti como persona. Es decir, aunque cierres tu cuenta actual y abras otra en otra institución, el acreedor puede volver a ubicar tu dinero.

“Cambiar de banco después de una orden de embargo o congelamiento no hará que desaparezca”, explica CBS News. “La orden judicial está vinculada a ti, no a un número de cuenta específico”.

Por ejemplo, el acreedor puede pedirte que declares tus cuentas bajo juramento. También puedes obtener información a través de tu empleador, ya que ahí se registra dónde recibes tu salario. En algunos estados, incluso existen bases de datos o procesos legales donde tienes que responder preguntas sobre tus bienes.

¿Y el embargo de salario?

El embargo de salario funciona distinto, pero el resultado es parecido. En este caso, la orden se envía directamente a tu empleador, no al banco. Eso significa que el dinero se descuenta antes de que llegue a tu cuenta.

Aunque cambies de banco, el descuento se seguirá aplicando. Eso sí, la ley federal establece que solo pueden embargarte hasta el 25% de tu ingreso disponible o la cantidad que supere 30 veces el salario mínimo federal, lo que sea menor. En otras palabras, no debería ser preocupación para ti quedarte sin dinero para tus gastos regulares.

Además, ciertos ingresos están protegidos en muchos estados. Por ejemplo, beneficios del Seguro Social, pagos por discapacidad (SSI), beneficios para veteranos o algunos fondos federales no pueden ser embargados. Si te quitan dinero de estos fondos, puedes impugnarlo legalmente.

Lo que sí puede ayudarte

Mover tu dinero podría darte algo de tiempo en algunos casos, pero no es una solución real. Lo más efectivo es enfrentar la deuda directamente. Una opción es negociar. Muchos acreedores están dispuestos a aceptar menos dinero si se les paga en una sola exhibición o a establecer planes de pago. Esto puede detener las acciones de cobro mientras cumples con el acuerdo.

Otra alternativa es declararte en bancarrota, ya sea bajo el Capítulo 7 o el Capítulo 13. Este proceso activa una “pausa automática” que detiene embargos y cobros. Aunque es una decisión seria, puede ser una salida para quienes ya no ven forma de pagar.

También puedes buscar ayuda con asesores de crédito o empresas de alivio de deuda. Ellos te orientan sobre qué bienes están protegidos y cómo organizar un plan para salir del problema.

En conclusión, ignorar una orden judicial o tratar de esconder el dinero suele complicar más la situación. Si entiendes cómo funcionan estas medidas y actúas a tiempo, puede marcar la diferencia entre seguir perdiendo dinero o recuperar el control de tus finanzas.

También te puede interesar: