Tinder tendrá que pagar $60.5 millones por demanda: quiénes califican

Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo, enfrenta una situación delicada en los tribunales estadounidenses, luego de que se diera a conocer un acuerdo millonario que podría beneficiar a miles de usuarios. El caso, que gira en torno a posibles prácticas de discriminación por edad, puso en la mira a la plataforma y su modelo de suscripción, especialmente entre quienes pagaron más por el mismo servicio.

Tinder aceptó un acuerdo por $60.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos. La acusación principal señala que la plataforma cobraba tarifas más altas a usuarios de mayor edad por el servicio premium “Tinder Plus”, una práctica que habría violado leyes de protección al consumidor en California.

¿De qué trata la demanda contra Tinder?

El origen del caso se remonta a 2015, cuando se presentó una queja ante el Tribunal Superior del Estado de California. En ella, se argumenta que los usuarios mayores de 29 años pagaban hasta $19.99 dólares al mes, mientras que los menores de 30 tenían tarifas de entre $9.99 y $14.99 dólares por el mismo servicio.

“Tinder ha anunciado y empleado descaradamente un plan de precios de múltiples niveles que trata a los consumidores de manera desigual basándose únicamente en su edad“, sostiene la demanda.

De acuerdo con la legislación de California, las empresas no pueden discriminar a los consumidores en función de características como la edad, lo que habría sido vulnerado en este caso.

¿Cómo es el acuerdo de Tinder?

En diciembre de 2025, ambas partes acordaron el pago de $60.5 millones de dólares, según documentos judiciales. Sin embargo, la compañía mantiene su postura y rechaza haber cometido alguna irregularidad.

“Tinder niega haber hecho algo incorrecto o haber violado alguna ley, o que cualquier miembro del grupo haya sido perjudicado por su política de precios basada en la edad”, aseguró la empresa en la demanda.

A pesar de ello, el acuerdo sigue su curso legal y aún debe ser aprobado por un juez. La audiencia final está programada para el 20 de mayo.

¿Quiénes califican para recibir dinero?

El acuerdo contempla compensaciones para ciertos usuarios que contrataron servicios premium en California. Podrán participar quienes:

Se hayan suscrito Tinder Plus o Tinder Gold en California a partir del 2 de marzo de 2015, teniendo más de 29 años .

. O quienes hayan adquirido estos servicios desde el 2 de marzo de 2016, siendo mayores de 28 años.

Para solicitar su pago, tienen que ingresar sus datos en el formulario en línea del acuerdo. Los posibles beneficiarios tienen hasta el 18 de agosto para confirmar su participación o elegir el método de pago, en caso de que el acuerdo sea aprobado.

¿Cuánto dinero recibirán los afectados?

El monto que recibirá cada persona no es fijo. Se distribuirá de forma proporcional entre todos los participantes, es decir, dependerá del número total de usuarios que reclamen su parte del acuerdo.

El sitio oficial del acuerdo indica que cada miembro recibirá una cantidad basada en el total neto aprobado por el tribunal, dividido entre quienes formen parte del proceso.

Si un usuario no selecciona cómo quiere recibir su dinero, la administración del acuerdo intentará realizar el pago mediante plataformas digitales como PayPal, Venmo o Zelle, utilizando la información disponible en los registros de la aplicación.

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