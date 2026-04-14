Termina la temporada de impuestos 2026: cómo solicitar una extensión y en qué te ayuda

Se acerca una fecha crítica en las finanzas de todo hogar en Estados Unidos: el fin de la temporada de impuestos 2026. El 15 de abril es el último día para presentar tu declaración. Por eso, te vamos a explicar cómo solicitar una extensión que puede ayudarte a evitar multas y dolores de cabeza si no lograste preparar tu situación fiscal a tiempo.

Hasta inicios de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) reportó que casi 100 millones de declaraciones ya habían sido enviadas, con un reembolso promedio de $3,462 dólares. Aun así, millones de contribuyentes optarán por pedir más tiempo, es decir, solicitarán una extensión.

¿Qué hace realmente una extensión?

Imagina que estás llenando tu declaración y te faltan documentos o no estás seguro de algunos números. En lugar de enviar algo incorrecto, puedes solicitar una extensión. Esto te da hasta el 15 de octubre de 2026 para presentar tu declaración sin penalización por entrega tardía.

Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas; hay un detalle clave que debes tener claro desde el inicio: la extensión te evita la multa por presentación tardía, pero no evita los intereses por lo que debas de impuestos.

“Las extensiones son solo para presentar la declaración de impuestos y no otorgan tiempo adicional para pagar”, según el IRS.

En otras palabras, si debes dinero, tienes que pagarlo ahora o al menos una parte, aunque todavía no envíes tu declaración final.

¿Qué pasa si debes dinero y no pagas?

Entre multas e intereses, el IRS aplica sanciones que pueden hacer crecer rápidamente tu factura fiscal. La multa por no presentar a tiempo es del 5% de los impuestos no pagados por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Además, las multas corren a partir del primer día posterior a la fecha límite del 15 de abril.

Por ejemplo, si debías $2,000 dólares, deberás $100 dólares a partir del 16 de abril. Si dejas pasar varios meses, la cantidad puede aumentar considerablemente. Tu factura alcanzaría hasta los $500 dólares, el 25% de la factura fiscal.

Por eso, aunque no puedas pagar todo, conviene abonar lo que esté dentro de tus posibilidades. Es recomendable tener una idea de los impuestos estimados que consideras que podrías deber y pagar la mayor cantidad posible para evitar que las multas e intereses te consuman.

Cómo pedir una extensión paso a paso

Tienes varias formas de hacerlo, dependiendo de tu situación:

Si no debes impuestos: puedes usar el sistema gratuito en línea del IRS (Free File) para solicitar automáticamente la extensión, sin importar tu nivel de ingresos.

Si debes dinero: puedes hacer un pago electrónico y seleccionar “extensión”. El sistema lo registrará automáticamente, sin necesidad de enviar formularios adicionales.

Formulario 4868: es la opción más común y tradicional. Puedes enviarlo en línea, por correo o con ayuda de un preparador. Si decides enviarlo por correo, hazlo antes del 15 de abril. Considera que los retrasos del servicio postal pueden afectar la fecha, por lo que se recomienda obtener un sello postal manual o usar medios electrónicos.

¿Y si no puedes pagar todo?

Aquí es donde entra otra opción útil: los planes de pago. Si no puedes cubrir el monto completo, puedes solicitar un acuerdo de pagos en línea. Este sistema te permite liquidar tu deuda en partes, y en muchos casos recibirás una respuesta inmediata sobre tu aprobación.

¿Se puede declarar después del 15 de abril?

Sí, pero solo si solicitaste la extensión a tiempo. De lo contrario, podrías enfrentar penalizaciones.

También puedes presentar tu declaración tarde si esperas un reembolso; en ese caso no hay multa, pero tienes un límite de tres años para reclamar ese dinero.

Si tienes dudas, puedes comunicarte directamente con el IRS. El número para contribuyentes individuales es 800-829-1040, disponible de 7 a.m. a 7 p.m., en horario local. Para negocios, el número es 800-829–4933, en el mismo horario.

Algunos contribuyentes pueden recibir más tiempo automáticamente. Por ejemplo, quienes viven fuera de Estados Unidos, están en zonas de combate o han sido afectados por desastres naturales. En estos casos, el IRS puede extender tanto el plazo para declarar como para pagar.

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