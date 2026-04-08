Se acerca el último día para declarar impuestos: cómo ahorrar en tus taxes

A medida que se acerca el 15 de abril, millones de personas en Estados Unidos deberían prepararse para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes del año. Tener clara esta fecha límite es fundamental, ya que presentar tarde puede generar multas, intereses y complicaciones con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sin embargo, incluso en estos últimos días, aún existen estrategias que pueden ayudarte a pagar menos impuestos si actúas con rapidez.

Cuidado con la fecha si envías tu declaración por correo

A pesar de los avances tecnológicos y la conveniencia que significa presentar tu declaración de impuestos en línea o en alguna de las oficinas del IRS, hay otras formas de hacerlo en las que recurren los contribuyentes. Aunque el 15 de abril es el último día oficial para presentar tus taxes, hay un detalle crucial si planeas enviarlos por correo.

Cambios recientes en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) han modificado los tiempos de procesamiento, lo que puede afectar la fecha del matasellos. Esto significa que, aunque entregues tu declaración en una oficina postal el mismo día, el sello podría reflejar una fecha posterior.

Para evitar problemas, expertos recomiendan enviarla al menos entre tres y cinco días hábiles antes, o incluso desde el 9 de abril.

Si el IRS recibe una declaración con fecha posterior al límite, podría considerarla tardía, lo que activa sanciones como multas de hasta el 5% mensual sobre el monto adeudado, además de intereses acumulados.

Cambios fiscales que debes aprovechar

Para este año se incluyen ajustes que pueden representar un alivio para muchos contribuyentes. La deducción estándar aumentó a $15,750 dólares para personas solteras y $31,500 dólares para parejas que declaran en conjunto, lo que reduce automáticamente el ingreso sujeto a impuestos.

Además, el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT) subió hasta $40,000 dólares, un cambio relevante para quienes viven en estados con cargas fiscales más altas. Estas modificaciones pueden hacer que, en algunos casos, sea más conveniente detallar deducciones en lugar de optar por la estándar.

También hay amplios beneficios fiscales para los trabajadores que reciben propinas o cuyos ingresos aumentan por horas extra de trabajo. Las personas mayores de 65 años que declaran impuestos cuentan con exenciones amplias con las que podrían ver reducida su factura fiscal.

Estrategias para pagar menos impuestos

Todavía estás a tiempo de aplicar algunas estrategias clave para reducir tu carga fiscal. Una de las más efectivas es aportar a cuentas de retiro como el 401(k) o una IRA tradicional antes del 15 de abril. Estas contribuciones disminuyen el ingreso sobre el cual se calculan tus impuestos.

Otra opción es utilizar una cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA), disponible para quienes tienen planes de salud con deducibles altos. Para 2025, los límites de contribución son $4,300 individuales dólares y $8,550 familiares dólares.

“Estas cuentas ofrecen una triple ventaja fiscal: reduces impuestos hoy, el dinero crece libre de impuestos y puedes retirarlo sin impuestos para gastos médicos calificados”, comentó el contador público certificado Richard Pon a USA Today.

Documentos clave para declarar sin errores

Antes de enviar tu declaración, asegúrate de tener todos los documentos necesarios. El IRS recomienda contar con tu número de Seguro Social, formularios W-2 si eres empleado, formularios 1099 si trabajas por tu cuenta, así como registros de ingresos adicionales, inversiones y deducciones.

También es esencial incluir comprobantes de gastos que puedan ayudarte a reducir impuestos, como facturas médicas, donaciones o gastos educativos. Tener todo organizado no solo facilita el proceso, también evita errores que podrían retrasar tu reembolso o generar revisiones adicionales.

Cómo evitar errores y estafas en temporada de impuestos

En esta etapa final, no solo debes cuidar los números, también tu información personal. El IRS ha alertado sobre un aumento en fraudes digitales, especialmente mediante calculadoras falsas que prometen devoluciones de impuestos exageradas para robar datos sensibles. Estas herramientas suelen pedir tu número de Seguro Social o información bancaria, con el objetivo de cometer fraude.

“Algunos estafadores pueden intentar engañar a los contribuyentes haciendo falsas promesas sobre la elegibilidad para créditos y deducciones fiscales nuevos o ampliados”, afirmó el IRS en una nota informativa.

Ten cuidado con calculadoras o sitios web que garantizan un gran pago o un reembolso inusualmente alto e inesperado. Utiliza únicamente fuentes oficiales, verifica que las páginas terminen en “.gov” y evita hacer clic en enlaces sospechosos. Si detectas un posible fraude, lo mejor es no interactuar y reportarlo de inmediato.

Ante la premura de los contribuyentes y los pocos días que faltan para la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, muchos delincuentes aprovechan la urgencia de las personas para robar su información.

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