Costco: los mejores productos nuevos de abril

Cuando una familia va a algunos de los almacenes de Costco, suele tener sus productos y marcas predilectas. Conocer algo nuevo parece más una aventura riesgosa que un descubrimiento. En abril, hay artículos nuevos que están llamando fuertemente la atención de aquellos clientes que los probaron, ya sea por su originalidad, sabores distintos y propuestas fuera de lo común. Si quieres jugar a la segura, aquí algunas de las recomendaciones más atractivas de la tienda.

1. Crostini de masa madre con mantequilla

Otro hallazgo destacado es el crostini de masa madre con mantequilla, elaborado con pan artesanal tipo sourdough. Su textura crujiente lo hace ideal para acompañar tablas de quesos, mermeladas o entradas ligeras.

Este producto también suele aparecer en demostraciones dentro de tiendas, lo que ha aumentado su popularidad entre los compradores que buscan opciones gourmet accesibles.

2. Nuevos sabores de papas fritas Boulder Canyon

En el área de botanas, Costco incorpora una versión de papas estilo kettle de la marca Boulder Canyon, elaboradas con ingredientes más tradicionales. Estas papas se preparan con grasa de res en lugar de aceites vegetales procesados, lo que les da un sabor más intenso y una textura crujiente.

Otra novedad de la misma marca combina el aceite de aguacate con el clásico sabor a pepinillo. Estas papas han ganado popularidad por su perfil ácido, salado y altamente crujiente, ideal para quienes disfrutan de botanas intensas y poco convencionales. Se han convertido en una de las opciones más comentadas entre los amantes de los chips con sabor.

3. Doritos Cool Ranch sin aditivos artificiales (Doritos Simply NKD Cool Ranch)

Los clásicos también se reinventan con los Doritos Simply NKD Cool Ranch, una versión que mantiene el sabor original del ranch pero elimina colorantes y sabores artificiales. Es una edición limitada que busca atraer a consumidores que quieren disfrutar de un snack conocido con una fórmula más simple.

4. Maíz gigante peruano chile-limón

Dentro de los snacks exóticos, destaca el maíz gigante peruano con sabor chile-limón. Este producto ofrece una textura ligera pero muy crujiente, con un perfil de sabor que mezcla picante, acidez y salinidad. Es una botana pensada para quienes buscan algo diferente a las opciones tradicionales de papas o cacahuates.

5. Jugo de naranja orgánico sin pulpa Uncle Matt’s (Uncle Matt’s Organic Orange Juice)

Para quienes prefieren bebidas naturales, Costco incorpora el jugo de naranja orgánico sin pulpa de Uncle Matt’s, elaborado únicamente con naranjas orgánicas. Este producto se posiciona como una alternativa sencilla y saludable, ideal para desayunos o consumo diario, sin ingredientes añadidos.

6. Café latte sabor s’mores de La Colombe

Uno de los lanzamientos más comentados es el café listo para beber La Colombe S’mores Draft Latte, una bebida que mezcla espresso con leche entera y un perfil inspirado en el clásico postre de malvavisco y chocolate. Este producto destaca por su textura cremosa, su sabor dulce equilibrado y su contenido de 155 mg de cafeína natural, además de ser libre de lactosa.

Se trata de una edición limitada que ha despertado curiosidad entre los consumidores que buscan bebidas energéticas con un toque más indulgente. Su precio aproximado es de $18.99 dólares por paquete.

7. Bandeja de pasteles surtidos

En la sección de panadería, Costco presenta una charola con variedad de pastelillos que incluye sabores como albaricoque con crema, manzana con maple, frambuesa, brioche de chocolate y queso crema.

Esta bandeja se ha vuelto una opción muy buscada para reuniones familiares o celebraciones, ya que ofrece diferentes tipos de repostería en un solo paquete, con textura suave y sabor equilibrado.

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