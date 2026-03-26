El USPS anuncia recargas temporalmente en las tarifas postales para compensar el alza del combustible

Este miércoles, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) anunció a través de un comunicado un aumento temporal a sus tarifas postales con el propósito de compensar el alza del combustible.

Desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, los precios de la energía se han encarecido. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina ya se ubica cercano a los $4 por galón, según informes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

De acuerdo con el anuncio de la USPS, el recargo de 8%, ya sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora Postal, se aplicará a los servicios Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select a partir del próximo 6 de abril y se mantendrá hasta el 17 de enero de 2027, donde se prevé reevaluar nuevamente los costos del servicio.

Según la entidad, el aumento busca compensar los costos relacionados con el transporte, logística y mantenimiento de los vehículos. “Este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial, tal como lo exige el Congreso”, destacó la USPS.

Un portavoz de la agencia indicó que hasta los momentos se había estado evitando los recargos, y este cargo adicional es menos de un tercio de lo que cobran nuestros competidores solo por el combustible. “Incluso con este cambio, el Servicio Postal sigue ofreciendo una excelente relación calidad-precio en los envíos, con algunas de las tarifas más bajas del mundo industrializado”, dijo.

Aumento a los sellos de primera clase

Recientemente, David Steiner, director general del servicio postal estadounidense, también declaró que para mediados de este año se espera un aumento en los sellos de primera clase desde los 78 centavos a 95 centavos, esto luego de indicar que el USPS ha estado lidiando con altos costos y una caída en el volumen de correo, lo que ha provocado una reducción de gastos para seguir enfrentando los desafíos financieros.

“No estoy seguro de que el público estadounidense sea consciente de que el Servicio Postal se encuentra en una situación crítica”. Sin cambios, en menos de un año, el Servicio Postal no podrá entregar el correo si mantenemos el statu quo”, comentó el CEO.

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