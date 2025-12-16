¿Cuándo podrás adquirir las estampillas de USPS en el 2026?

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) anunció a mediados de este año 19 nuevos diseños de sus sellos, los cuales se presentarán y estarán disponibles a partir del 2026.

Esta colección de sellos de USPS busca celebrar los 250.º aniversario de Estados Unidos, por lo que estará plasmado en ellos, la historia, la diversidad de etnias, comunidades, así como la naturaleza del país.

Por lo tanto, a partir de enero 2026 las estampillas estarán disponibles para su compra en el sitio web de USPS y oficinas de correos locales, algunas de ellas contarán con ceremonias especiales de dedicación:

Viernes 9 de enero, Kenosha, WI. Trompetas de ángeles : Presenta la fotografía de Harold Davis que forma parte de una colección de sellos florales con diferentes precios. Tulipán con Flecos de 1 centavo, Narcisos de 2 centavos, Peonías de 3 centavos, Tulipanes Rojos de 5 centavos y Amapolas y Equináceas de 10 centavos, estos sellos también se venden en paquetes de 20 o rollos de 10,000.

: Presenta la fotografía de Harold Davis que forma parte de una colección de sellos florales con diferentes precios. Tulipán con Flecos de 1 centavo, Narcisos de 2 centavos, Peonías de 3 centavos, Tulipanes Rojos de 5 centavos y Amapolas y Equináceas de 10 centavos, estos sellos también se venden en paquetes de 20 o rollos de 10,000. Martes 13 de enero, sin ceremonia. Amor : son sellos en cuatro diseños creados por James Yang inspirados en libros infantiles japoneses.

: son sellos en cuatro diseños creados por James Yang inspirados en libros infantiles japoneses. Jueves 15 de enero, Louisville, KY. Muhammad Ali: los sellos muestran una foto de Ali mirando a la cámara y su nombre, “Ali” de 1974 por Associated Press.

los sellos muestran una foto de Ali mirando a la cámara y su nombre, “Ali” de 1974 por Associated Press. Sábado 24 de enero, Denver, CO. Estado de Colorado : representa en una fotografía la Montaña Jagged en el Bosque Nacional de San Juan, por el difunto fotógrafo de naturaleza John Fielder.

: representa en una fotografía la Montaña Jagged en el Bosque Nacional de San Juan, por el difunto fotógrafo de naturaleza John Fielder. Jueves 29 de enero, Boston, MA. Herencia negra: El sello presenta un retrato de Wheatley. La primera autora afrodescendiente de las colonias americanas que publicó un libro.

El sello presenta un retrato de Wheatley. La primera autora afrodescendiente de las colonias americanas que publicó un libro. Martes 3 de febrero, Houston, TX. Año Nuevo Lunar. Año del Caballo : presenta una máscara de caballo recortada en papel realizada por la artista Camille Chew.

: presenta una máscara de caballo recortada en papel realizada por la artista Camille Chew. Miércoles 18 de febrero, Seattle, WA. Bruce Lee : el sello es una pintura en blanco y negro de Kam Mak inmortalizando al artista marcial chino-estadounidense pateando el aire.

: el sello es una pintura en blanco y negro de Kam Mak inmortalizando al artista marcial chino-estadounidense pateando el aire. Sábado 28 de febrero, Washington, DC. Harriet Powers: las estampillas presentan una colección de cuatro paneles de la obra “Pictorial Quilt” de1898.

las estampillas presentan una colección de cuatro paneles de la obra “Pictorial Quilt” de1898. Viernes 13 de marzo, San Diego, CA. Lowriders : esta colección presenta cinco vehículos. Un Chevrolet Fleetline azul de 1946, un Chevrolet Impala azul de 1958, un Impala rojo de 1963, un Impala naranja de 1964 y un Oldsmobile Cutlass Supreme verde de 1987.

: esta colección presenta cinco vehículos. Un Chevrolet Fleetline azul de 1946, un Chevrolet Impala azul de 1958, un Impala rojo de 1963, un Impala naranja de 1964 y un Oldsmobile Cutlass Supreme verde de 1987. Sábado 14 de marzo, Strongsville, OH. Girasoles: los sellos fuerondiseñados por Greg Breeding e inspirado por el trabajo de Nancy Stahl.

Otros sellos que también se verán en 2026 por USPS son:

Un día en la playa : sellos con ilustraciones veraniegas pintados al óleo por Gregory Manchess.

: sellos con ilustraciones veraniegas pintados al óleo por Gregory Manchess. Figuras de la Revolución Americana : sellos que llevan los retratos de 25 ilustres personalidades que formaron parte de la revolución en Estados Unidos.

: sellos que llevan los retratos de 25 ilustres personalidades que formaron parte de la revolución en Estados Unidos. Ruta 66: los sellos celebran el centenario de la Ruta Madre en 2026.

los sellos celebran el centenario de la Ruta Madre en 2026. Águila calva de cría a adulta : sellos con ilustraciones de Derry Noyes.

: sellos con ilustraciones de Derry Noyes. Bisonte americano: sellos que representan el inicio de un sello del año 1923.

sellos que representan el inicio de un sello del año 1923. Paz internacional: presenta la foto de una grulla de origami realizada por Sue DiCicco, fundadora del Proyecto Grulla de la Paz, y fotografiada por Sally Andersen-Bruce.

presenta la foto de una grulla de origami realizada por Sue DiCicco, fundadora del Proyecto Grulla de la Paz, y fotografiada por Sally Andersen-Bruce. Declaración de la independencia: con un diseño de Juan Carlos Pagán, el sello de la Declaración de Independencia de 2026 presenta ‘1776’ escrito con plumas.

con un diseño de Juan Carlos Pagán, el sello de la Declaración de Independencia de 2026 presenta ‘1776’ escrito con plumas. Sarah Orne Jewett: presenta a la figura fundamental del regionalismo literario estadounidense, por Sarah Orne Jewett basándose en un retrato original de Mark Summers.

presenta a la figura fundamental del regionalismo literario estadounidense, por Sarah Orne Jewett basándose en un retrato original de Mark Summers. Ardillas y ardillas listadas en invierno: los sellospresentan dos ardillas listadas orientales, una gris oriental y una roja americana.

