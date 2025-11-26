Servicio postal en Thanksgiving: el anuncio de USPS y un detalle de sus “envíos prioritarios”

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) anunció que celebrará el feriado federal de Acción de Gracias el jueves 27 de noviembre, por lo que todas las oficinas postales permanecerán cerradas. Ese día, únicamente se entregará el servicio Priority Mail Express, mientras que el correo regular y los servicios minoristas se reanudarán el viernes 28.

Con la proximidad de otros días festivos, USPS recordó a sus clientes que pueden acceder a múltiples productos y servicios postales aun cuando las oficinas estén cerradas, mediante más de 2,600 quioscos de autoservicio ubicados en vestíbulos selectos a nivel nacional, disponibles para uso rápido y seguro.

Autoservicio disponible las 24 horas

Estos quioscos permiten la impresión de franqueo para correo prioritario, Priority Mail Express y envíos internacionales; la compra de sellos; pesar y enviar paquetes; y consultar información de seguimiento de los envíos. Además, muchos quioscos funcionan las 24 horas, brindando flexibilidad a los usuarios incluso en días festivos.

USPS ha modernizado sus puntos de venta con opciones de autoservicio adicionales, incluyendo estaciones de entrega rápida para clientes que ya han creado etiquetas en línea, impresión de etiquetas mediante códigos QR proporcionados por comerciantes y casilleros inteligentes que permiten dejar y recoger paquetes a cualquier hora.

La entidad federal independiente tiene como misión entregar correo y paquetes a casi 169 millones de direcciones, seis y a menudo siete días a la semana, con un servicio confiable y seguro. Supervisada por una Junta de Gobernadores bipartidista, USPS implementa el plan de transformación “Entregando para América” para modernizar su red postal.

El plan busca restablecer la sostenibilidad financiera a largo plazo, mejorar de manera significativa la eficiencia del servicio en todas las categorías y mantener a USPS como una de las marcas más valoradas y confiables del país. Esto incluye fortalecer la red de autoservicio para adaptarse a las necesidades de los clientes.

El Servicio Postal no depende de fondos fiscales para su operación diaria y se financia mediante la venta de franqueo, productos y servicios. Este modelo de autofinanciamiento permite que USPS mantenga la cobertura nacional y continúe ofreciendo soluciones innovadoras para los millones de clientes que confían en sus servicios cada año.