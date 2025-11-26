Pavo gratis en Los Ángeles: requisitos para conseguirlo en Thanksgiving

Este 27 de noviembre de 2025, la Fundación ANE (Asociación Nacional de Empresas) celebrará su 10ª Cena Comunitaria de Thanksgiving, un evento que ofrece apoyo directo a las personas y familias que atraviesan momentos difíciles en Los Ángeles.

La iniciativa, que se ha consolidado como una tradición anual, entregará una comida caliente con pavo, completamente gratuita, así como artículos esenciales para quienes acudan al punto de reunión.

La Fundación ANE aclara que no existe ningún requisito para poder sentarse a la mesa. Cualquier persona que lo necesite puede asistir sin proceso previo, sin documentos y sin inscripción obligatoria.

También repartirán artículos de tocador, ropa, mantas, productos para bebés y alimentos enlatados destinados a quienes se encuentran en situación vulnerable.

Fecha, horario y ubicación de la comida gratuita de Thanksgiving

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Jueves 27 de noviembre de 2025, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: San Julian Park, ubicado en 312 E 5th St., Los Ángeles, CA 90013

El evento se realiza al aire libre y está pensado tanto para adultos como para familias con niños. La afluencia suele ser amplia, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

Cómo apoyar si quieres participar como voluntario

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de varias formas. La Fundación ANE recibe donaciones de artículos esenciales, desde productos de higiene hasta mantas o ropa en buen estado. También aceptan tarjetas de regalo, que permiten cubrir necesidades urgentes de los asistentes.

Además, cualquier persona mayor de edad puede registrarse como voluntaria, ayudando en tareas como distribución de comida, organización de filas, entrega de artículos básicos o apoyo logístico. El registro puede realizarse a través de su plataforma en línea.

Para más información, la organización comparte vías de contacto directas: info@ane-foundation.org y el número (424) 325-LOVE (5683).