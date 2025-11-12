Trabajador postal queda atrapado y muere en máquina de correo en centro de Michigan

Un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) murió el sábado tras quedar atrapado dentro de una máquina de procesamiento de correo en un centro de distribución en Allen Park, Michigan, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Nicholas John Acker, de 36 años, quien trabajaba como operario de mantenimiento en el Centro de Distribución de la Red Postal de Detroit.

Horas sin ser encontrado

De acuerdo con el medio local WDIV, Acker permaneció atrapado durante varias horas antes de que fuera hallado sin vida. Su prometida, Stephanie Jaszcz, fue quien alertó a las autoridades luego de que el hombre no regresara a casa tras su turno laboral.

“Queremos saber qué pasó y cuánto tiempo estuvo allí. Queremos saber cómo llegó allí y por qué nadie sabe dónde estaba”, declaró Jaszcz al canal local.

Según los bomberos, el hombre habría estado muerto entre seis y ocho horas antes de que ellos llegaran al lugar.

Investigación en curso

Las autoridades calificaron la muerte como un accidente laboral, aunque aún no se ha determinado cómo Acker quedó atrapado en la máquina de manejo de correo. Estas máquinas son utilizadas para clasificar y pesar el correo, y en el centro donde ocurrió el hecho se encuentran equipos de gran tamaño.

El USPS emitió un comunicado expresando condolencias: “El Servicio Postal de los Estados Unidos lamenta profundamente la pérdida de nuestro empleado en el Centro de Distribución de la Red (NDC) de Detroit en Allen Park. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia. El NDC está en pleno funcionamiento en este momento”.

Críticas de la familia

La prometida del trabajador criticó duramente la respuesta de la agencia, señalando la falta de humanidad en el comunicado y el hecho de que no se mencionara el nombre de Acker.

“¿‘El correo sigue llegando’? ¡Qué asco! Lo sentimos mucho, pero el correo sigue llegando. Ni siquiera pudieron decir su nombre ni reconocer que era un veterano de la Fuerza Aérea. Un hombre que se fue. Un esposo. Un ser humano. ¿Y lo único que se les ocurre es que el correo sigue llegando? Inhumano. Es repugnante”, dijo Jaszcz.

Acker, además de ser empleado del USPS, había servido en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según su prometida. Su familia y compañeros exigen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del accidente y un mayor control de seguridad laboral dentro de las instalaciones postales.

