Extrabajadora postal de Los Ángeles sentenciada a 5 años por fraude bancario

Una extrabajadora del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión federal por el robo y venta de tarjetas de débito y crédito, así como cheques del correo, para obtener recursos que usó para pagar viajes exóticos y bienes lujosos.

Mary Ann Magdamit, de 31 años, de Carson, se declaró culpable el 11 de agosto de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario por delitos cometidos entre 2022 y julio de 2025 mientras trabajaba en la oficina de correos de Torrance, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Carson woman and former U.S. Postal Service employee sentenced to more than five years in federal prison for stealing checks and credit cards from mail then flaunting her ill-gotten gains on social media https://t.co/vlJFHTT0Ff — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) December 8, 2025

Según el DOJ, Magdamit hurtó correo con cheques, información personal y tarjetas de crédito y débito, que activó en línea y utilizó para llevar a cabo compras de lujo.

Los investigadores descubrieron que Magdamit vendió algunas de las tarjetas robadas a sus cómplices, con lo que obtuvo recursos que utilizó para cubrir los pagos de viajes internacionales y para la compra de artículos de alta gama.

La extrabajadora del USPS se encuentra bajo custodia de las autoridades federales desde el 1 de julio.

“También hizo arreglos para que su co-conspiradores cobraran los cheques robados, generalmente mediante personas que usaban documentos de identidad falsos a nombre del beneficiario del cheque”, dijo el Departamento de Justicia.

En una búsqueda en el apartamento de Magdamit en diciembre de 2024 se encontraron 133 tarjetas de crédito y débito robadas, 16 cheques del Departamento del Tesoro de EE.UU. y un clon de Glock cargado y sin número de serie, con un cargador extendido de 27 balas, conocido como “arma fantasma”.

“También usó tarjetas robadas en viajes internacionales a las Islas Turcas y Caicos y a Aruba“, dijo el Departamento de Justicia.

En publicaciones en las redes sociales, al extrabajadora del USPS hacía alarde de fajos de billetes de $100 dólares.

Magdamit fue arrestada el 1 de julio después de que los agentes se enteraron de que continuaba realizando compras con las tarjetas de crédito robadas, que fueron encontradas durante un segundo registro en su apartamento aquel día.

La extrabajadora postal fue sentenciada por el juez federal de distrito John F. Walter, quien también le ordenó pagar $660,200 dólares en concepto de restitución.

