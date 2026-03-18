El Servicio Postal a un paso del abismo; director advierte que se quedará sin fondos en un año

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) enfrenta una crisis financiera crítica que podría dejarlo sin fondos en menos de un año si el Congreso no actúa con urgencia, advirtió su director general, David Steiner, quien alertó sobre posibles interrupciones en la entrega de correo y el pago a empleados y proveedores.

En entrevistas y testimonios ante legisladores, Steiner señaló que, al ritmo actual, la agencia podría quedarse sin efectivo hacia inicios de 2027. “¿Cuánto tiempo van a seguir trabajando los empleados y viniendo los proveedores si no les pagamos?”, cuestionó, al describir el escenario que enfrentaría una de las instituciones más antiguas y extendidas del país.

El USPS, que opera como una agencia independiente financiada principalmente por la venta de servicios postales, está sujeto a un límite de endeudamiento de 15,000 millones de dólares vigente desde 1990, el cual ya ha sido alcanzado. Steiner considera que elevar ese techo es la medida más inmediata para evitar un colapso financiero.

Postmaster General David Steiner testifies on the state of the U.S. Postal Service including his call for significant USPS reforms to cut costs for its financial solvency before the House Oversight & Government Reform Subcmte on Government Operations. @cspan.org & cspan now app… — Craig Caplan (@CraigCaplan) March 17, 2026

Un modelo en crisis y pérdidas millonarias

La agencia ha acumulado pérdidas durante años. Solo en el año fiscal 2025 reportó un déficit de 9,000 millones de dólares, cifra similar a los 9,500 millones registrados en 2024. Desde 2007, las pérdidas superan los 118,000 millones de dólares, en gran parte por la caída sostenida del volumen de correo tradicional.

En las últimas dos décadas, el USPS ha pasado de manejar alrededor de 220,000 millones de piezas de correo al año a poco más de 110,000 millones, reflejo del auge de las comunicaciones digitales y los pagos en línea.

Steiner subrayó que la agencia mantiene obligaciones de servicio universal, como entregar correo seis días a la semana a más de 170 millones de direcciones, incluidas zonas rurales, sin recibir financiamiento directo del presupuesto federal. “Podemos hacer lo que el público quiera… pero alguien tiene que pagarlo”, afirmó.

Entre las soluciones planteadas, el director propuso aumentar el precio del sello de primera clase, actualmente en 78 centavos, hasta alrededor de 95 centavos o incluso más, además de ampliar servicios como la entrega de última milla para generar nuevos ingresos.

Sin embargo, estas medidas enfrentan resistencia tanto de reguladores como de legisladores. La Comisión Reguladora Postal ha limitado incrementos tarifarios, mientras que algunos congresistas advierten sobre el impacto en los usuarios.

I joined an @OversightDems hearing to demand better on-time mail delivery for Central and Southern Illinoisans. I asked Postmaster General Steiner: how much worse do delivery rates have to get before he rethinks the misguided "Delivering for America" plan? pic.twitter.com/gKn1iXfOsC — Rep. Nikki Budzinski (@RepNikkiB) March 18, 2026

Presión política y decisiones difíciles

El director del USPS comparecerá ante el Congreso para solicitar reformas más amplias, incluyendo cambios en el sistema de pensiones, beneficios de salud para jubilados y mayor flexibilidad financiera. También se han considerado medidas más drásticas, como reducir la entrega a cinco días por semana o cerrar oficinas en zonas remotas, aunque estas opciones generan rechazo político.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno ha advertido que el modelo de negocio del USPS es “insostenible” si no se realizan cambios estructurales, especialmente ante futuros compromisos financieros relacionados con el sistema de salud de jubilados.

Aunque en 2022 el Congreso aprobó una reforma que alivió parcialmente las obligaciones de la agencia, otras restricciones clave permanecen vigentes, lo que limita su capacidad de recuperación.

Legisladores de ambos partidos coinciden en la urgencia de actuar, pero discrepan sobre el camino a seguir. Mientras algunos apoyan ampliar la capacidad de endeudamiento, otros rechazan aumentos significativos en las tarifas postales.

En este contexto, Steiner advirtió que el tiempo se agota. “Para garantizar nuestra supervivencia más allá del próximo año, necesitamos aumentar nuestra capacidad de endeudamiento”, dijo. De no hacerlo, añadió, el país podría enfrentar el colapso de su sistema postal tal como se conoce actualmente.

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