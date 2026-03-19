USPS advierte sobre aumento en los precios de los sellos de primera clase

Recientemente, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) informó sobre un posible aumento en los sellos de primera clase para mediados de este año, en medio de una fuerte dificultad financiera.

Los ajustes podrían llevar a que los estadounidenses paguen casi un dólar por el envío de una carta en servicio de primera clase. Los sellos pasarían de costar 78 centavos a 95 centavos, representando un aumento del 22%.

Este martes, ante una audiencia en el Congreso, el director general de correos, David Steiner, declaró que el aumento en el precio de los sellos de primera clase hasta 95 centavos solucionaría en gran medida las pérdidas controlables que ha tenido la compañía en los últimos años.

Steiner añadió: “Como todos saben, solo hay tres cosas que una empresa puede hacer para mejorar su desempeño financiero: vender más productos, aumentar los precios o reducir costos. En cuanto a los precios, necesitamos buscar precios más altos tanto para nuestros productos de paquetería como para los de correo”, dijo el CEO.

De acuerdo con los informes, el USPS tiene varios años sobrellevando la disminución en el uso del servicio, lo que le ha provocado una pérdida de casi $9 mil millones de dólares registrados el año pasado.

En su presentación ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Steiner mencionó que, pese a que la compañía de envíos tiene un plan para mejorar la rentabilidad con la reducción de gastos, también corre el riesgo de, en los próximos 12 meses, quedarse sin efectivo, ya que enfrenta desafíos financieros enormes.

El CEO también expresó que “no estoy seguro de que el público estadounidense sea consciente de que el Servicio Postal se encuentra en una situación crítica”. Sin cambios, en menos de un año, el Servicio Postal no podrá entregar el correo si mantenemos el statu quo”, comentó.

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