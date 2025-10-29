UPS despidió a 48,000 trabajadores en 2025: quiénes son los más afectados

El Servicio de Paquetería Unida, mejor conocida por sus siglas en inglés como UPS, anunció que despidió a unos 48,000 trabajadores en 2025, como parte de un amplio plan de reestructuración. En su informe de ganancias del tercer trimestre, dio a conocer esta cifra de recortes, que tienen como principal objetivo mejorar la eficiencia en su servicio.

La medida forma parte de su iniciativa denominada “Network?Reconfiguration and Efficiency Reimagined” (Reconfiguración de la Red y Reimaginación de la Eficiencia). La mayoría de los recortes provienen de la plantilla operativa y de los niveles directivos, lo que impacta tanto a conductores como a mandos medios y edificios cerrados.

De acuerdo con su informe, UPS reportó que aproximadamente 34,000 puestos operativos fueron eliminados, incluyendo conductores. Adicionalmente, cerca de 14,000 posiciones gerenciales también desaparecieron. Este volumen de despidos supera ampliamente las estimaciones anteriores, lo que muestra la magnitud del ajuste.

UPS explicó que estos cambios se deben a una necesidad de “simplificar su red, bajar costos y enfocarse en entregas de mayor margen”. De hecho, Carol Tomé, directora ejecutiva del servicio de paquetería, la consideró “el cambio estratégico más significativo en la historia de nuestra compañía”.

Con esta estrategia, la empresa aseguró que ya alcanzó unos $2,200 millones de dólares en ahorros al 30 de septiembre de 2025 y espera llegar a $3,500 millones de dólares ahorrados al cierre del año.

Un factor determinante en el descenso de volumen en envíos tiene relación, especialmente, con su cliente histórico Amazon, lo que ha impulsado la reconfiguración.

Los conductores a tiempo completo que aceptaron jubilaciones voluntarias fueron parte importante del recorte operativo. UPS informó que el 90 % de los conductores que aceptaron el paquete voluntario de salida lo dejaron el 31 de agosto.

Empleados en centros de operaciones, almacenes y funciones operacionales de soporte también se vieron afectados.

Mandos intermedios y cargos de gestión también han sido recortados en masa.

Además, UPS cerró operaciones diarias en 93 instalaciones arrendadas o propias durante los primeros nueve meses de 2025.

Debido a la tendencia de recortes, regiones de EE.UU. con mayor dependencia de envíos de Amazon o sectores económicos presionados podrían encontrarse en mayor riesgo. La reducción de rutas, cierre de instalaciones y menos volumen de envíos puede afectar la estabilidad laboral, el ingreso y la posibilidad de horas extras.

En 2024, UPS empleó a unas 490,000 personas en todo el mundo, incluyendo 330,000 puestos de trabajo representados por el sindicato Teamsters en Estados Unidos.

En el informe de ganancias se señala que UPS obtuvo ingresos por $21,400 millones de dólares en el tercer trimestre, con una ganancia neta de $1,310 millones de dólares. Esto se traduce en ganancias de $1.55 dólares por acción, según el informe.

También te puede interesar: