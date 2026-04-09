Una pasta de dientes de Colgate-Palmolive pagará un reembolso a sus clientes

La higiene bucal es esencial para nuestras vidas. Nos apoyamos en un cepillo con una pasta para mantener sanos nuestros dientes. La compañía Colgate-Palmolive es una de las más reconocidas en esta industria. Ahora, tendrá que responder al enviar reembolsos a sus clientes por una demanda a una de sus empresas filiales. ¿Calificas? Te damos todos los detalles.

El acuerdo surge tras una demanda presentada en diciembre de 2025 contra Tom’s of Maine, subsidiaria de Colgate-Palmolive Company, así como contra la propia empresa matriz. Los consumidores acusaron a la compañía de incurrir en prácticas engañosas relacionadas con la fabricación, promoción y venta de algunos de sus productos.

De acuerdo con la información del caso, la demanda sostiene que la empresa incurrió en “prácticas comerciales engañosas y fraudulentas con respecto a la fabricación, comercialización y venta de ciertos productos de pasta dental Tom’s”. A pesar de ello, la compañía negó haber cometido alguna irregularidad, pero decidió llegar a un acuerdo para evitar los costos de un proceso judicial prolongado.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso?

El acuerdo está dirigido a personas que hayan comprado una o más pastas dentales de la marca Tom’s of Maine en Estados Unidos. Para calificar, es necesario haber adquirido estos productos entre el 21 de noviembre de 2020 y el 6 de marzo de 2026.

Esto incluye a millones de consumidores, por lo que es importante revisar si realizaste alguna compra durante ese periodo. No es necesario haber presentado una queja previa para ser considerado dentro del grupo afectado.

¿Cómo reclamar el dinero del acuerdo?

El proceso para solicitar el reembolso es sencillo, pero requiere atención a los plazos. Las personas interesadas deben completar un formulario de reclamación disponible en el sitio web oficial del acuerdo.

Este formulario puede llenarse en línea o descargarse para enviarse por correo postal al administrador del caso. También existe la opción de solicitar una copia física contactando directamente a los responsables del proceso.

La fecha límite para presentar la reclamación es el 6 de julio, por lo que es fundamental actuar antes de ese día. No completar el formulario a tiempo podría dejarte fuera del pago.

¿Cuánto dinero podrías recibir?

El monto del reembolso dependerá de varios factores, incluyendo si el consumidor cuenta o no con comprobantes de compra.

Quienes no tengan recibos podrán recibir el equivalente al precio promedio de un producto por hogar.

Quienes sí conserven pruebas de compra podrían obtener un reembolso completo por hasta tres productos.

Los precios de estas pastas dentales varían aproximadamente entre $3.99 y $15.99 dólares, según datos de la propia marca. Sin embargo, si el total de reclamaciones supera el fondo disponible, los pagos podrían ajustarse proporcionalmente.

¿Cuándo se entregará el pago?

Antes de distribuir cualquier dinero, el acuerdo debe recibir la aprobación final de un tribunal. La audiencia está programada para el 10 de septiembre a las 11 a.m. (hora local).

En esa sesión, el juez evaluará si el acuerdo es justo, si existen objeciones y si se otorgarán compensaciones adicionales a los demandantes principales. Solo después de esta aprobación, y una vez resueltas posibles apelaciones, comenzarán los pagos.

¿Se puede rechazar el acuerdo?

Sí, los consumidores que prefieran no participar pueden excluirse del acuerdo. Esto les permitirá conservar el derecho de presentar una demanda individual contra la empresa en el futuro.

Para hacerlo, deben enviar una solicitud formal de exclusión al administrador del caso antes del 6 de julio. Este trámite también tiene que cumplirse dentro del plazo establecido para ser válido.

También te puede interesar: