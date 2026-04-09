Precio del dólar en México hoy, 9 de abril 2026: billete verde se deprecia por tregua con Irán

El tipo de cambio arrancó este jueves con movimientos que reflejan un respiro para la economía mexicana. El precio del dólar en México hoy, 9 de abril de 2026, muestra la depreciación que ha tenido el billete verde, como un efecto de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Y aunque a nivel internacional, la estabilidad global de los mercados es una noticia favorable, no es así para quienes envían remesas al país vecino.

Para este día, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.46 pesos mexicanos por unidad, mostrando una ligera depreciación frente a la moneda mexicana. Este comportamiento ocurre después de una jornada positiva para el peso, que logró fortalecerse gracias a un entorno internacional más favorable.

Durante el miércoles 8 de abril, el tipo de cambio registró una caída significativa del dólar, con una baja del 1.6% al cierre de operaciones bancarias. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial se ubicó en $17.4299 pesos por dólar, considerando el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones del mercado, la divisa alcanzó niveles cercanos a los $17.51 pesos por unidad al finalizar la jornada.

En cuanto al tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.4157 pesos por dólar para este jueves. Este indicador es determinado por Banxico con base en el promedio del mercado cambiario mayorista y se utiliza como referencia oficial en diversas operaciones. Asimismo, el tipo de cambio para cumplir obligaciones en dólares quedó en $17.7580 pesos por unidad.

Tipo de cambio en bancos de México

A continuación, te presentamos las cotizaciones del dólar en distintas instituciones bancarias del país vecino. Es importante recordar que estos precios pueden variar a lo largo del día:

Afirme: compra en $16.70 pesos y venta en $18.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $18.04 pesos.

BBVA: compra en $16.59 pesos y venta en $17.73 pesos.

Banorte: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banamex: compra en $16.91 pesos y venta en $17.89 pesos.

y venta en $17.89 pesos. Scotiabank: compra en $16.00 pesos y venta en $18.90 pesos.

En promedio, el dólar se vende alrededor de los $17.93 pesos y se compra cerca de los $16.40 pesos en bancos de México. Banamex es el mejor banco que paga por tus dólares, mientras que BBVA ofrece el precio de venta más accesible.

En la zona fronteriza, especialmente en Tijuana, el comportamiento del dólar presenta ligeras variaciones respecto al promedio nacional. Para este 9 de abril de 2026, se ubica en $16.85 pesos a la compra y $17.00 pesos a la venta, reflejando la dinámica comercial directa con Estados Unidos.

La tregua de EE.UU. e Irán fortalece al peso y debilita las remesas

El desempeño reciente del dólar está vinculado a un entorno internacional más estable. La divisa estadounidense suma tres jornadas consecutivas a la baja, luego del anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Este hecho redujo la incertidumbre en los mercados financieros y debilitó la demanda del dólar como activo refugio.

Aun así, el mercado energético continúa generando cautela. El precio del petróleo registró un incremento del 3% en la apertura de este jueves, impulsado por preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio.

Los principales indicadores se ubican en:

Petróleo Brent: $98.16 dólares por barril .

. West Texas Intermediate (WTI): $99.15 dólares por barril.

Aunque ambos precios se mantienen por debajo de los $100 dólares, el comportamiento del crudo sigue siendo un factor clave para los mercados globales y, por ende, para el tipo de cambio.

Por otra parte, aquí la mala noticia para muchas de las familias mexicanas que reciben remesas: sus dólares hoy valen menos. Cuando el tipo de cambio baja, como ocurre en esta jornada, cada dólar enviado se convierte en menos pesos, lo que reduce ligeramente el poder adquisitivo de esos recursos en los hogares mexicanos.

Cabe recordar que el tipo de cambio del dólar a peso tiene diversas variaciones en el transcurso del día, por lo que es recomendable revisar la cotización en diferentes bancos antes de hacer cualquier transacción.

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