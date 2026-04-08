Dow Jones se dispara y petróleo baja de $100 tras alto al fuego en Irán

Después de la tormenta llega la calma; después del temor y la incertidumbre, el alivio y la esperanza. Tras semanas de tensión por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, un anuncio inesperado cambió el rumbo de los mercados: un alto al fuego temporal que redujo el nerviosismo global. Como resultado, la bolsa estadounidense reaccionó con fuerza, con un extraordinario repunte del Dow Jones, al mismo tiempo que los precios del petróleo cayeron por debajo de los $100 dólares, dando un respiro tanto a inversionistas como a consumidores.

El Dow Jones Industrial Average, uno de los principales índices bursátiles del país, registró un notable avance de 1,342 puntos, equivalente a un incremento del 2.9%, situándose en 47,926 unidades poco después de la apertura. A la par, el S&P 500 subió 2.6%, y el Nasdaq Composite, enfocado en tecnología, avanzó 3.3%. Tras una intensa y, más que nada, tensa jornada de martes, este repunte refleja el cambio inmediato en el ánimo de los mercados tras la pausa en el conflicto.

“Los mercados estaban preparados para este momento. El posicionamiento se había vuelto defensivo, la volatilidad era elevada y los precios de la energía reflejaban los peores escenarios posibles“, comentó Nigel Green, director ejecutivo de la firma financiera deVere Group, en un correo electrónico. “Una pausa, aunque sea temporal, libera esa presión muy rápidamente”.

El petróleo, que había subido por el temor a una interrupción prolongada del suministro, cayó de forma significativa. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajó 18% hasta los $92.62 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, retrocedió 16.6% a $91.13 dólares. Aun así, los precios siguen por encima de los niveles previos al conflicto.

Uno de los puntos clave ha sido el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde pasa una parte importante del petróleo mundial. Durante el conflicto, existía el riesgo de que permaneciera cerrado, lo que habría afectado cerca de una quinta parte del suministro global. Sin embargo, tras el anuncio del alto al fuego, comenzaron a observarse señales iniciales de reactivación del tránsito marítimo.

El presidente Donald Trump informó que su administración recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, la cual calificó como “una base viable sobre la cual negociar”. Además, el acuerdo incluye que Irán mantenga el control del estrecho, mientras se permite el paso de embarcaciones bajo ciertas condiciones.

El conflicto había mantenido a los inversionistas en alerta durante más de cinco semanas. De hecho, muchos temían una escalada que pudiera disparar aún más los precios de la gasolina y la energía.

“Los inversionistas se preparaban para una escalada que podría haber estrangulado una quinta parte del suministro mundial de petróleo”, señaló Green. “Si se elimina incluso una parte de esa amenaza, el capital volverá a fluir hacia las acciones a gran velocidad”.

No obstante, los analistas de TD Securities advirtieron que el alto al fuego tiene una duración prevista de solo dos semanas, lo que podría limitar la confianza en una recuperación sostenida del tráfico marítimo y del mercado energético. También señalaron dudas sobre si los buques petroleros retomarán operaciones normales mientras no haya claridad sobre una extensión del acuerdo.

En paralelo, el mercado accionario recibió impulso adicional por señales de posibles negociaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán, incluyendo temas como sanciones y energía nuclear. Este escenario abre la puerta a una estabilización más duradera, aunque aún depende de decisiones políticas y diplomáticas. Este respiro pinta a ser temporal. Conforme avancen las dos semanas establecidas por ambos gobiernos y no se detecten acuerdos definitivos, la volatilidad en los mercados podría seguir.

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