Mythos de Anthropic: Powell, Bessent y bancos se reúnen para analizar su amenaza

Una nueva alerta tecnológica encendió las alarmas en el corazón del sistema financiero de Estados Unidos. Altos funcionarios del gobierno, entre ellos Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), Scott Bessent, secretario del Tesoro, y líderes de los bancos más grandes del país se reunieron de emergencia para analizar un tema que suena lejano, pero que podría impactar directamente tu dinero: los riesgos de ciberataques impulsados por la inteligencia artificial (IA) de Mythos de Anthropic.

Mythos, un nuevo modelo de IA desarrollado por la empresa Anthropic, generó preocupación tras la filtración del proyecto por su posible uso en ataques informáticos. Por ello, el presidente de la Fed y el secretario del Tesoro convocaron a directivos bancarios a una reunión privada en Washington.

El encuentro ocurrió a puerta cerrada en el Departamento del Tesoro. Asistieron figuras clave del sector financiero como Brian Moynihan de Bank of America, Jane Fraser de Citigroup, David Solomon de Goldman Sachs, Ted Pick de Morgan Stanley y Charlie Scharf de Wells Fargo. El único ausente fue Jamie Dimon, director de JPMorgan Chase.

La reunión capta la atención y genera alarma entre la comunidad financiera debido a que es inusual que los principales reguladores monetarios convoquen de forma urgente a los bancos por una tecnología emergente. Esto refleja el nivel de preocupación dentro del gobierno del presidente Donald Trump sobre el impacto de la inteligencia artificial en la estabilidad financiera.

¿Qué es Mythos y por qué preocupa?

Mythos es parte de la nueva generación de modelos de inteligencia artificial creados por Anthropic, la misma empresa detrás del chatbot Claude. Parte de la preocupación viene de información que un error interno provocó, al revelar documentos que describen a Mythos como el modelo más potente desarrollado por la empresa hasta ahora.

Según ese material, la tecnología representa “un cambio significativo” en capacidades, especialmente en áreas como programación y ciberseguridad. También advierte que este tipo de inteligencia artificial podría superar rápidamente a los sistemas actuales de defensa digital.

Ante esto, la empresa se pronunció de manera oficial y llamó la atención que la propia compañía anunciara que decidió limitar su lanzamiento, debido a que observaron que tiene la capacidad de detectar vulnerabilidades en sistemas digitales, lo cual puede ser útil para mejorar la seguridad; pero también para explotarla. En otras palabras, los sistemas de seguridad actuales podrían ser vulnerados.

La propia Anthropic reconoció el riesgo al señalar que su modelo está “muy por delante de cualquier otro en capacidades cibernéticas” y que podría facilitar ataques a gran escala si cae en manos equivocadas.

“Dado el ritmo del progreso de la IA, no pasará mucho tiempo antes de que estas capacidades se generalicen, potencialmente más allá de actores comprometidos con su uso seguro”, explicó Anthropic en un comunicado. “Las consecuencias ?para la economía, la seguridad pública y la seguridad nacional? podrían ser graves”.

El proyecto que acompaña esta tecnología, llamado Project Glasswing, busca precisamente usar estas herramientas para reforzar la ciberseguridad. Entre sus socios están grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Microsoft y Nvidia.

Tensiones políticas y restricciones

El desarrollo de Mythos también ha generado fricciones con el gobierno estadounidense. La administración Trump ha criticado a Anthropic por limitar el uso de su tecnología en aplicaciones militares. Incluso, el Departamento de Defensa clasificó a la empresa como un posible riesgo para la seguridad nacional.

Como resultado, se ordenó suspender el uso de sus plataformas en agencias federales, sin embargo, el tema sigue en disputa legal. Mientras tanto, el DOD ha continuado utilizando algunas herramientas de la compañía en ciertos contextos.

¿Cómo puede afectarte esto en tu vida diaria?

Entendemos que el tema de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la integración del gobierno y el sistema financiero del país haga que este tema sea complejo (y lo es); pero lo importante de todo es que sepas las implicaciones directas que tendría para ti.

Los bancos, las tarjetas de crédito y las aplicaciones donde guardas tu dinero dependen de sistemas digitales; si estos sistemas son vulnerables, tu información financiera también lo es.

Por eso, la trascendencia de la reunión entre altos funcionarios del gobierno y de los diferentes bancos, ya que buscan adelantarse a posibles amenazas antes de que ocurran. La buena noticia (si es que la hay) es que estas mismas herramientas también pueden fortalecer la seguridad, si se usan correctamente.

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