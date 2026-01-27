Google acuerda pagar $68 millones por presuntas grabaciones no autorizadas de su asistente de voz

El uso cotidiano de asistentes virtuales volvió a quedar bajo escrutinio. Google aceptó desembolsar $68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusa a la compañía de haber grabado conversaciones privadas sin el consentimiento de los usuarios. El acuerdo reaviva el debate sobre la privacidad digital y los límites del uso de la tecnología basada en voz.

El arreglo preliminar fue presentado el 23 de enero ante un tribunal federal en San José, California. Para que entre en vigor, deberá ser aprobado por la jueza Beth Labson Freeman, quien revisará si los términos del acuerdo benefician de forma justa a los consumidores afectados.

La demanda fue presentada por propietarios de dispositivos Google, quienes aseguraron que el asistente de voz registró fragmentos de conversaciones sin que se utilizara una frase de activación. Google ha sostenido que su tecnología solo responde cuando detecta comandos como “Hey Google”. Sin embargo, los demandantes afirman que sus dispositivos se activaron de manera involuntaria.

Algunos de los usuarios involucrados alegaron que se grabaron conversaciones de carácter sensible. Entre ellas, discusiones sobre finanzas personales, decisiones familiares y asuntos laborales. Según la demanda, parte de ese contenido habría sido compartido con terceros, incluidos anunciantes, lo que incrementó la preocupación sobre el manejo de datos privados.

De aprobarse el acuerdo, Google deberá crear un fondo de $68 millones de dólares. Ese dinero se utilizará para pagar las reclamaciones de los consumidores, así como los honorarios legales y otros costos autorizados por la corte.

Hasta el momento, la empresa, propiedad de Alphabet, no se ha pronunciado sobre el reciente acuerdo.

Los consumidores que cumplan con los requisitos podrán presentar reclamaciones por hasta tres dispositivos Google. El monto que recibirá cada persona dependerá del número total de solicitudes aprobadas. A mayor cantidad de reclamantes, menor será el pago individual.

Este caso guarda similitudes con una demanda colectiva presentada contra Apple por el funcionamiento de su asistente de voz Siri. En ese proceso, los usuarios alegaron que Apple escuchó conversaciones privadas sin autorización. La empresa acordó un pago de $95 millones de dólares, y este mes los propietarios de dispositivos Apple comenzaron a recibir compensaciones que oscilan entre $8 y $40 dólares por persona.

Ambos acuerdos reflejan un patrón creciente de litigios contra empresas tecnológicas por el uso de datos de voz. A medida que estos asistentes se integran en hogares, teléfonos y automóviles, aumenta también la preocupación sobre cuánta información se recopila y cómo se utiliza.

Especialistas en privacidad señalan que muchos usuarios no son plenamente conscientes de cómo funcionan los sistemas de activación por voz. Activaciones accidentales, ruidos ambientales o palabras similares a los comandos pueden desencadenar grabaciones no deseadas.

También te puede interesar: