United, segunda aerolínea en subir las tarifas de equipaje esta semana

Viajar con maleta documentada será más caro para millones de pasajeros. Esta semana, United Airlines se sumó a la tendencia de incrementos en la industria aérea y ajustó sus tarifas de equipaje, convirtiéndose en la segunda aerolínea estadounidense en hacerlo en cuestión de días. El anuncio llega en un contexto marcado por el encarecimiento del combustible y presiones operativas que ya están impactando los costos del transporte aéreo.

United Airlines informó que el aumento será de $10 dólares en vuelos dentro de Estados Unidos, así como en rutas hacia México, Canadá y América Latina. A partir de este ajuste, el costo de la primera maleta documentada será de $45 dólares si el pasajero paga con anticipación. En caso de hacerlo dentro de las 24 horas previas al vuelo, el precio sube a $50 dólares.

Para una segunda maleta, las tarifas también se incrementan. Los viajeros que paguen con antelación deberán cubrir $55 dólares, mientras que quienes lo hagan en el último día antes de su salida pagarán $60 dólares. La aerolínea precisó que estos cambios no afectarán a quienes hayan adquirido sus boletos antes del viernes 3 de abril.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, ya había advertido que los elevados precios del petróleo “generan mucha presión” para las aerolíneas, todo esto durante una entrevista para CBS News. Asimismo, indicó que las tarifas aéreas de la compañía han aumentado entre 15% y 20% en el último mes.

United subrayó que este es el primer aumento en tarifas de equipaje en los últimos dos años.

“Los titulares de tarjetas de crédito United Chase, los miembros MileagePlus Premier, los militares en servicio activo y los clientes que viajan en cabinas premium aún pueden documentar una maleta sin costo”, indicó la aerolínea en su comunicado.

Aunque la empresa no detalló las razones específicas detrás de este ajuste, el movimiento ocurre poco después de que JetBlue Airways anunciara una medida similar. En su caso, la aerolínea atribuyó el incremento a los “crecientes costos operativos”, una explicación que refleja una tendencia más amplia en el sector.

Actualmente, las aerolíneas enfrentan un entorno complicado por el aumento de los precios del petróleo. El conflicto en Irán ha afectado el suministro global, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado significativamente los costos del combustible. Este factor es clave, ya que representa uno de los gastos más significativos para las compañías aéreas.

En días recientes, el precio del crudo Brent, referencia internacional, subió 7.7% hasta alcanzar los $109 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzó 11.9%, llegando a $111.81 dólares. Estas variaciones han generado presión directa sobre las tarifas aéreas y los servicios adicionales.

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