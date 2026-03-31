Aerolínea de bajo costo anuncia aumento en las tarifas por equipaje ante alza de los precios del combustible

Este martes, la aerolínea estadounidense de bajo costo, JetBlue Airways, anunció un aumento en las tarifas por equipaje ante el alza de los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

A través de un comunicado, la compañía explicó que “ante el aumento de los costes operativos, evaluamos periódicamente cómo gestionarlos manteniendo las tarifas base competitivas y continuando la inversión en la experiencia que valoran nuestros clientes”, indicó.

JetBlue Airways detalló que las tarifas por equipaje subirán al menos $4 dólares. La aerolínea ahora cobrará durante las temporadas bajas $39 por facturar la primera maleta en vuelos nacionales, al Caribe o Latinoamérica para la mayoría de los pasajeros de clase económica, mientras que estas mismas tarifas aumentarán entre $40 y $49 durante las temporadas altas.

Además, se le cobrará al pasajero $10 adicionales si el pago se realiza con menos de 24 horas de antelación a la salida, pero se excluirá a viajeros frecuentes con estatus élite o con tarjeta de crédito de marca compartida.

“Si bien reconocemos que los aumentos de tarifas nunca son lo ideal, los analizamos cuidadosamente para garantizar que estos cambios se implementen solo cuando sea necesario”, señaló la aerolínea en el comunicado.

JetBlue Airways explicó que ajustar los costos de las tarifas les permite seguir ofreciendo precios más competitivos y mejorar la experiencia de vuelo de sus clientes, en la que se incluyen refrigerios y bebidas de cortesía, Wi-Fi ilimitado, pantallas de entretenimiento, entre otros.

La aerolínea estadounidense de bajo costo no es la única en anunciar aumentos en sus tarifas en los últimos días. Recientemente, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, también aseguró que prevé incrementos de hasta un 20% en tarifas aéreas debido al aumento del combustible.

Sigue leyendo: