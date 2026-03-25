United Airlines anuncia cambios en sus servicios y prevé incrementos de hasta 20% en tarifas aéreas

Este martes, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció cambios en sus servicios con la implementación de un conjunto de asientos reclinables para los pasajeros de largas distancias; además, anticipó un aumento de hasta 20% en las tarifas aéreas debido al precio del combustible, que continúa elevado.

La aerolínea con sede en Chicago, Illinois, presentó a sus pasajeros los nuevos asientos “United Relax Row” de clase económica que pueden transformarse en sofá durante vuelos internacionales, ofreciéndoles de esta manera a los clientes mayor comodidad en sus viajes largos.

Los asientos United Relax Row ofrecen más espacio para dormir

Según el comunicado de la compañía, esta nueva fila de asientos contará con “reposapiés ajustables individualmente que se pliegan en un ángulo de 90 grados para crear más espacio para dormir, estirarse o ver una película”, detalla la compañía, que agregó que esta modificación tendrá servicios adicionales como un colchón a medida, manta de felpa de tamaño especial, dos almohadas adicionales y, en caso de llevar niños, un peluche y un kit de viaje.

Al respecto, Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, señaló que “los clientes que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con más espacio y comodidad, y esta es una forma de ofrecérselo”, dijo.

Con este cambio, United se posiciona como la primera aerolínea en ofrecer este tipo de asientos con diseño exclusivo. “Como aerolínea premium líder, estamos comprometidos a brindar experiencias nuevas y de vanguardia a todos nuestros clientes, y United Relax Row es el ejemplo perfecto de ello”, destacó Nocella.

Se espera que United Relax Row esté en más de 200 aviones Boeing 787 para el 2027 y 777 de fuselaje ancho para 2030. “Los asientos estarán ubicados entre United Economy y United Premium Plus®, y United ofrecerá hasta 12 secciones de United Relax Row en cada avión”, señala la compañía en el comunicado.

CEO advierte de aumento en las tarifas aéreas

Esta semana también, el director ejecutivo de United, Scott Kirby, declaró que la compañía prevé un aumento de hasta el 20% en las tarifas aéreas debido al disparo de los costos del combustible relacionado con el elevado precio del petróleo provocado por la guerra en Irán.

Aunque Kirby considera que la demanda se mantiene, la compañía ha estado tomando medidas para recortar el 5% de su capacidad, sobre todo en las rutas no tan rentables, anticipando que los precios del petróleo se mantendrán altos unos cuantos meses más. “Es razonable que nos preparemos para ello de todos modos, porque las consecuencias negativas son bastante limitadas”, dijo.

El CEO comentó en una entrevista a Bloomberg que anticiparse a la caída de la demanda sigue siendo la estrategia: “Si perdemos algo de demanda al no volar tanto este verano, ¿qué importa? No es gran cosa. Pero nos da más margen de maniobra para la recuperación”, expresó.

Sigue leyendo: