Spirit Airlines alcanza acuerdo para salir de la bancarrota y evitar liquidación

Este martes, a través de un comunicado, la aerolínea estadounidense de ultrabajo costo, Spirit Airlines, anunció que alcanzó un acuerdo satisfactorio para salir de la bancarrota y evitar una liquidación, aunque será una compañía más pequeña.

En este sentido, Dave Davis, director ejecutivo de la aerolínea, comentó que “Spirit surgirá como un competidor fuerte y más ágil, posicionado para ofrecer de manera rentable el valor que esperan los consumidores estadounidenses a un precio que desean pagar”, dijo.

Estos últimos dos años no han sido fáciles para la compañía, la cual ha tenido dificultades para recuperarse de las cuantiosas pérdidas durante la pandemia, lo que la ha llevado a declararse en bancarrota varias veces; sin embargo, el reciente acuerdo con los acreedores llega como un respiro para seguir ofreciendo sus tarifas a bajo costo.

Desde su última declaración en bancarrota, la compañía ha tenido que vender varios de sus aviones, activos y despedir personal para lograr reducir su deuda, por lo que, a su regreso, será una aerolínea mucho más pequeña.

No obstante, la presencia de Spirit Airlines sigue siendo importante en el mercado, ya que con sus tarifas de ultrabajo costo presiona a grandes aerolíneas como Delta o United a competir por ofrecer mejores asientos sin lujos.

Aunque en varias oportunidades la aerolínea ha querido ser comprada y fusionarse con otras compañías, Spirit volverá al mercado siendo una empresa totalmente independiente según los recientes acuerdos.

