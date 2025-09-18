Spirit Airlines anuncia disminución del 25% en sus vuelos: ¿Cómo sus pasajeros se verán afectados?

Recientemente, a través de un comunicado la aerolínea de bajo coste Spirit Airlines anunció a sus empleados y pasajeros sobre la disminución de un 25% de sus vuelos comerciales en medio de un plan de reestructuración.

La compañía había comunicado hace algunas semanas que apelaba al Capitulo 11 por bancarrota en menos de un año debido a un proceso de quiebra tras arrastrar problemas financieros, fallidos intentos de fusión, cuantiosas deudas y numerosas pérdidas.

Al respecto, el director ejecutivo de Spirit, Dave Davis, indicó en un memorando a los empleados que el plan de reestructuración iniciará en noviembre, el cual podría estar acompañado de despidos.

La aerolínea con sede principal en Miramar, Florida mencionó que ya está en contacto con el sindicato que representa a sus pilotos, luego de que en julio se anunciara el despido de aproximadamente 270 pilotos y otros 140 puestos de trabajo en distintas áreas.

En este sentido, el capitán Ryan Mulle, presidente del sindicato señaló que “Spirit ha indicado que debe obtener aproximadamente $100 millones de dólares en ahorros de costos anuales de los pilotos y tales esfuerzos para reducir costos comenzarán de inmediato”.

Spirit detalló cuáles serán las ciudades en donde se suspenderán sus vuelos entre las que se encuentra: Albuquerque, Nuevo México; Birmingham, Alabama; Boise, Idaho; Chattanooga, Tennessee; Oakland, California; Columbia, Carolina del Sur; Portland, Oregón; Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; San Diego, California; y San José, California.

¿Cómo afectará el cambio de Spirit a sus pasajeros?

Aunque el cese de las operaciones de la aerolínea en algunas ciudades se ha dado de manera inesperada, la compañía ofreció disculpa a sus pasajeros entendiendo que puede causar retrasos e inconvenientes; no obstante, indicó que los clientes con reservas podrán obtener un reembolso.

“Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que operamos de la manera más eficiente posible como parte de nuestros esfuerzos por volver a la rentabilidad”, destacó parte del comunicado.

Para Henry Harteveldt, presidente de Atmosphere Research, la situación actual de muchas aerolíneas es complicada con los cambios de consumo; sin embargo, señala que “las aerolíneas de ultra bajo coste, en conjunto, son las líderes en tarifas. A los consumidores les conviene que las aerolíneas de bajo coste se mantengan en el mercado y sean exitosas”, destacó.

Por esa razón, otras aerolíneas como Southwest que también se caracteriza por ser de bajo costo comenzó a mejorar sus servicios ofreciendo boletos con asientos asignados por un precio adicional e inclinándose por experiencias más premium.

