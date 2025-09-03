Frontier Airlines lanza el pase GoWild!: viajes ilimitados por $299

La aerolínea de bajo costo Frontier Airlines sorprendió al mercado con el relanzamiento de su pase GoWild!, una membresía que permite viajar de forma ilimitada desde solo $299 dólares. Por si no fuera suficiente el descuento de este pase de su tarifa regular de $599 dólares, en esta ocasión, el pase tiene una vigencia extendida de 20 meses.

A través de su sitio oficial, Frontier Airlines aclaró que la promoción de precio en descuento del pase GoWild! estará disponible hasta el viernes 5 de septiembre, antes de que vuelva a su precio regular de $599 dólares.

Lo que distingue esta edición del pase GoWild! es su vigencia extendida de 20 meses, lo que la convierte en la versión con mayor periodo de uso desde que se introdujo el programa en 2022. A diferencia de años anteriores, donde el pase solo era válido para vuelos a partir de mayo, esta vez puede utilizarse de inmediato y estará activo hasta finales de abril de 2027.

“Esta es nuestra oferta GoWild! más emocionante hasta la fecha”, comentó Bobby Schroeter, Director Comercial de Frontier Airlines, en un comunicado. “Nunca habíamos ofrecido un Pase Anual GoWild! con tantas horas de viaje. Por solo $299 dólares (la mitad del precio regular de $599 dólares), nuestros clientes ahora pueden disfrutar de casi dos años de vuelos GoWild! ilimitados con Frontier Airlines”.

El beneficio más relevante para los usuarios es que permite confirmar vuelos domésticos con solo 24 horas de anticipación y vuelos internacionales con hasta 10 días antes de la salida. Siempre que haya disponibilidad de asientos, el costo del boleto será de solo un centavo de dólar, más impuestos y tarifas.

Es importante saber que estos pasajes no incluyen selección de asiento, equipaje documentado o de mano, ni ningún servicio adicional. Todos estos se pueden agregar por separado.

Aunque el pase promete viajes ilimitados, no garantiza asientos en todos los vuelos. Los usuarios deben estar atentos a la disponibilidad, ya que el sistema funciona por cupo.

Las reservas solo pueden realizarse a través del portal oficial flyfrontier.com o desde la app móvil de la aerolínea, disponible en Google Play y App Store.

Los miembros del programa de recompensas Frontier Miles que compren el pase antes del 5 de septiembre podrán comenzar a usarlo de inmediato. Este es un valor añadido importante para viajeros frecuentes que ya están dentro del ecosistema de la aerolínea y buscan maximizar sus beneficios.

En cuanto a las restricciones, la aerolínea mantiene un calendario de fechas bloqueadas, que coincide con los periodos de mayor demanda. En estos días, no se pueden hacer reservas usando el pase GoWild!, incluso si hay asientos disponibles. A continuación, se presentan organizadas por año:

Fechas bloqueadas en 2025:

Octubre: 9, 10, 12, 13

Noviembre: 25, 26, 29, 30

Diciembre: 1, 20-23, 26-31

Fechas bloqueadas en 2026:

Enero: 1, 3, 4, 15, 16, 19

Febrero: 12, 13, 16

Marzo: 13-15, 20-22, 27-29

Abril: 3-6, 10-12

Mayo: 21, 22, 25

Junio: 25-28

Julio: 2-6

Septiembre: 3, 4, 7

Octubre: 8, 9, 11, 12

Noviembre: 24, 25, 28-30

Diciembre: 19-24, 26-31

Fechas bloqueadas en 2027:

Enero: 1-3, 14, 15, 18

Febrero: 11, 12, 15

Marzo: 12-14, 19-21, 26-29

Abril: 2-4

Pese a estas limitaciones, el pase GoWild! sigue siendo una de las opciones más agresivas del mercado para los viajeros que desean flexibilidad y ahorro. A diferencia de otras aerolíneas que están eliminando beneficios o enfrentan crisis financieras, como Spirit Airlines, Frontier apuesta por crecer su base de clientes con una propuesta clara y audaz.

“Ellos ven que las demás aerolíneas económicas están realmente luchando, y hay mercado para los viajeros que buscan vuelos baratos”, explicó Scott Keyes, fundador del sitio de ofertas de vuelos Going.com, a CBS MoneyWatch. “Huelen la oportunidad, y Frontier siempre ha sido buena para expandirse”.

Además del acceso anticipado y el bajo costo, el pase es válido en todas las rutas que opera la aerolínea, siempre que haya asientos disponibles. Esto permite a los usuarios explorar tanto destinos nacionales como internacionales sin restricciones geográficas, lo cual amplía considerablemente su valor.

Toda la información detallada, incluyendo los términos y condiciones del pase, así como las instrucciones para el registro, está disponible en el sitio web oficial de la aerolínea.

Recuerda: la promoción de $299 dólares solo estará activa hasta el viernes 5 de septiembre o hasta agotar existencias.

