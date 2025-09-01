Spirit Airlines enfrenta su segunda quiebra en menos de un año

Este viernes, la aerolínea estadounidense de ultra bajo costo Spirit Airlines, Inc. anunció su segundo quiebre en menos de un año apelando al Capítulo 11 por bancarrota en medio de varios procesos de reestructuración.

Al respecto, el director ejecutivo de Spirit, Dave Davis mencionó que “ha quedado claro que hay mucho más trabajo por hacer y muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit para el futuro”, dijo.

La aerolínea con sede principal en Miramar (Florida) en el área metropolitana de Miami indicó que en esta oportunidad se centrará en reducir su deuda y recaudar el capital necesario para impulsarse en el mercado.

Aunque la compañía recientemente informó sobre una reducción de personal para los próximos meses debido a un problema de liquidez con el recorte de al menos 140 puestos y la suspensión de unos 270 pilotos, sus pasajeros podrán continuar reservando vuelos.

Spirit actualmente opera unos 5,013 vuelos a 88 destinos en Estados Unidos, con bases en Fort Lauderdale (Florida) y Detroit (Míchigan), así como en Atlantic City y Nueva Jersey además del Caribe, México, Centroamérica, Panamá y Colombia.

