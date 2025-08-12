Spirit Airlines alerta a los accionistas sobre posible cierre

La aerolínea estadounidense de ultra bajo costo, Spirit Airlines, Inc. anunció recientemente a sus accionista e inversores que podría en los próximos meses apelar al cierre de sus operaciones.

La compañía con sede en Miramar, Florida indicó que actualmente esta luchando por mantener a flote su rentabilidad tras declararse en bancarrota a principios de este año, por lo que los ejecutivos de la aerolínea anticiparon ante la Comisión de Bolsa y Valores que no están seguros de poder continuar.

Este anuncio también se da luego de que el mes pasado, la empresa informara sobre la suspensión temporal de 270 pilotos y el recorte de unos 140 puestos de trabajo debido a problemas de liquidez.

“Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que operamos de la manera más eficiente posible como parte de nuestros esfuerzos por volver a la rentabilidad”, dijo la empresa en un comunicado.

Aunque Spirit Airlines está generando algunos cambios para mejorar su rentabilidad y servicio a sus pasajeros, las condiciones actuales que atraviesa el mercado ponen cuesta arriba los esfuerzos de muchas compañías aéreas debido principalmente la poca demanda que se ha registrado en viajes nacionales durante el último trimestre.

Al respecto, Henry Harteveldt, presidente de Atmosphere Research comentó que “las aerolíneas de ultra bajo coste, en conjunto, son las líderes en tarifas. A los consumidores les conviene que las aerolíneas de bajo coste se mantengan en el mercado y sean exitosas”, destacó.

