Southwest Airlines anuncia nuevas condiciones de reembolsos de pasajeros de talla grande

A través de un comunicado publicado recientemente en su página web, la aerolínea estadounidense de bajo costo, Southwest Airlines anunció nuevas condiciones de reembolsos para los pasajeros de talla grande.

De acuerdo con la compañía las medidas entrarán en vigor a partir del 27 de enero “cuando comiencen a despegar los vuelos con asientos asignados, los pasajeros de talla grande deberán comprar de forma proactiva la cantidad de asientos necesarios antes del viaje para asegurarse de que el asiento adyacente adicional esté disponible”, destaca el comunicado.

En la plataforma de la aerolínea se está asesorando a los viajeros sobre cómo debe solicitar los asientos en casos de requerir uno extra, especificando que el ancho de los asientos en los modelos Boeing 737 tienen una medida de 15.5 pulgadas (39 cm) el más estrecho y hasta 17.8 pulgadas (45 cm) el más ancho y que el límite de cada asiento es el reposabrazos.

La aerolínea con sede principal en Dallas, Texas, Estados Unidos destacó que los pasajeros que optan por comprar asientos adicionales podrían ser elegibles a reembolsos en los 90 días posteriores, si el vuelo partió mientras había asientos adicionales.

Al respecto de esta medida tomada por Southwest Airlines, Jeff Jenkins, fundador del blog de viajes para personas de talla grande Chubby Diaries comentó: “Espero que los consumidores estén al tanto de este cambio y me pregunto si las personas de talla grande dejarán de viajar con ellos por no saber si el vuelo está agotado. Es simplemente más ansiedad que una experiencia ya de por sí alta”, indicó.

