Vuelo de American Airlines con destino a Phoenix se desvió tras incendio de dispositivo electrónico

Un vuelo de American Airlines que partió de Filadelfia con destino a Phoenix se desvió de manera inesperada hacia el Aeropuerto Internacional Washington Dulles el sábado, después de que un dispositivo electrónico perteneciente a un pasajero se incendiara en pleno trayecto, confirmaron la aerolínea y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El vuelo 357 aterrizó de forma segura alrededor de las 11:50 a. m., donde fue recibido en la pista por equipos de emergencia.

La rápida reacción de la tripulación

En un comunicado citado por ABC News, American Airlines explicó que el artefacto fue “rápidamente contenido por los miembros de la tripulación antes del aterrizaje”.

Los funcionarios no detallaron de qué tipo de dispositivo se trataba, aunque los incidentes de este tipo suelen estar vinculados a baterías de litio en teléfonos, computadoras portátiles u otros aparatos electrónicos.

La pasajera Adriana Novello, de 22 años, relató a ABC News que el momento fue caótico: “Estaba dormida cuando un asistente de vuelo saltó sobre mi asiento para buscar el extintor. Entonces empecé a oler humo y mucha gente en el avión tosía. Miré hacia atrás y vi que había algo en llamas en el pasillo”.

Pasajeros y tripulación a salvo

En el avión viajaban 160 pasajeros y seis miembros de tripulación, de acuerdo con la aerolínea. Ninguna persona resultó herida, aunque varios pasajeros reportaron molestias por la inhalación de humo.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el operativo de emergencia en tierra tras el aterrizaje.

La FAA anunció que abrió una investigación para determinar las causas del incidente y la naturaleza exacta del dispositivo que se incendió.

Los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo para completar su trayecto hacia Phoenix.

