United Airlines reanuda operaciones tras interrupción tecnológica: se esperan retrasos residuales

Una interrupción tecnológica masiva obligó a United Airlines a suspender temporalmente todos sus vuelos en Estados Unidos la noche del miércoles 6 de agosto. Aunque para este jueves las operaciones están trabajando con normalidad, se esperan retrasos residuales en algunos viajes.

El incidente dejó un saldo de más de 1.000 vuelos retrasados y más de 40 cancelados, según datos del sitio especializado FlightAware.

La aerolínea confirmó que la falla se originó por un problema en el sistema informático de peso y equilibrio, crucial para determinar cómo se distribuye la carga en los aviones antes del despegue.

“Estamos trabajando con los clientes para ayudarles a llegar a sus destinos”, dijo United en un comunicado oficial reseñado por ABC News.

Vuelos retenidos en todo el país

La interrupción comenzó poco después de las 6:00 p.m. ET, obligando a United a detener los vuelos principales en sus aeropuertos de salida. Los centros de operaciones afectados incluyeron aeropuertos claves como Newark, San Francisco, Chicago, Denver y Houston, según avisos de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Durante el incidente, los vuelos de United Express continuaron operando con normalidad, y los aviones que ya estaban en el aire prosiguieron a sus destinos sin contratiempos.

Problema resuelto, pero con retrasos persistentes

Unas horas más tarde, United anunció que el problema había sido resuelto, aunque advirtió sobre “retrasos residuales” mientras las operaciones volvían a la normalidad.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad”, aseguró la aerolínea.

La compañía también informó que cubrirá los gastos de comida y alojamiento de los pasajeros afectados.

Ante posibles especulaciones, United negó que el fallo se tratara de un ciberataque. El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, también afirmó que el incidente fue específico de United y no afectó el sistema general de control de tráfico aéreo del país.

La FAA confirmó que estaba al tanto de la situación y que se encontraba en comunicación con la aerolínea durante la contingencia.

