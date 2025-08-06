Debido a “fallas técnicas”, United Airlines suspende vuelos en todo el país

United Airlines suspendió vuelos en todo el país el miércoles por la noche debido a un problema con su sistema informático de peso y equilibrio, según la aerolínea, ocasionando molestia en miles de usuarios.

De acuerdo a la compañía, “Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”.

A petición de la aerolínea, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió restricciones en tierra para todos los vuelos de United en sus principales centros de operaciones, como Chicago, Houston, Denver, Newark, Nueva Jersey y San Francisco.

“Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, declaró la aerolínea.

@united flights sitting on the Denver Airport tarmac due to computer issues in Chicago.

They pulled us out of the terminals so those landing could deplane.

I count at least 50-60 planes sitting and waiting.

How do large airlines not have redundant backup systems?#UnitedAirlines pic.twitter.com/MWf2msWCcU — Alan Billman (@alanbillman) August 7, 2025

Esto no afecta a los vuelos regionales de United, además, se aclaró que los vuelos que ya están en el aire podrán continuar hacia sus destinos.

Los pasajeros de United recurrieron rápidamente a las redes sociales para quejarse de que estaban varados en aviones paralizados en la puerta de embarque o en la pista. Otros viajeros llegaron a sus destinos, solo para encontrarse con aviones inmovilizados bloqueando sus puertas de llegada.

Algunos aviones que se preparaban para despegar y esperaban a que se resolvieran los problemas finalmente regresaron a sus puertas para que los pasajeros desembarcaran.

La afectación de United Airlines sólo es comparable a la de Southwest Airlines en 2022, cuando sufrió un colapso durante el intenso periodo de viajes navideños. Una fuerte tormenta invernal provocó interrupciones en los viajes en todo Estados Unidos, obligando a las aerolíneas a cancelar miles de vuelos. Si bien la mayoría se recuperó con relativa rapidez, Southwest no lo hizo. La aerolínea finalmente canceló 16,900 vuelos, dejando varados a más de 2 millones de pasajeros.

