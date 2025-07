Piloto realiza maniobra agresiva para evitar colisión con un B-52 en Dakota del Norte

Un avión regional de Delta Connection, operado por SkyWest Airlines, se vio obligado a realizar una “maniobra agresiva” en pleno vuelo para evitar una posible colisión con un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Minot, Dakota del Norte.

El incidente ocurrió el pasado 18 de julio, cuando el vuelo 3788, que había despegado desde Minneapolis, se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Minot. A bordo viajaban decenas de pasajeros que fueron sorprendidos por el movimiento brusco.

Maniobra inesperada durante la aproximación

Según el piloto, que se dirigió a los pasajeros tras el aterrizaje, el inesperado viraje fue provocado por la presencia de un B-52 que se cruzó en la trayectoria de la aeronave comercial.

En una grabación de cabina obtenida por medios estadounidenses, se escucha al piloto disculparse y explicar la situación: “Dada su velocidad… no sé a qué velocidad iban, pero eran mucho más rápidos que nosotros. Pensé que lo más seguro era dar la vuelta. Disculpen la maniobra agresiva; me tomó por sorpresa. Esto no es nada normal. No sé por qué no nos avisaron, porque la base de la Fuerza Aérea sí tiene radar”.

El vuelo logró aterrizar sin mayores incidentes minutos después. No se reportaron heridos.

El piloto cuestionó por qué no hubo una advertencia previa sobre la presencia del avión militar, especialmente considerando que la Base Aérea de Minot —una instalación estratégica que alberga bombarderos B-52 y misiles nucleares— cuenta con sus propios sistemas de radar y control de tráfico aéreo.

Hasta el momento, no está claro cuán cerca estuvieron realmente las dos aeronaves ni si se activaron alertas de colisión (TCAS) en la cabina del avión comercial. La información técnica de los sistemas de monitoreo aún no ha sido publicada.

La Fuerza Aérea y SkyWest abren investigaciones

Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó que uno de sus bombarderos B-52 sobrevoló el área de Minot la noche del incidente, como parte de una operación que incluyó un vuelo sobre la Feria Estatal de Dakota del Norte.

No se refirieron directamente al incidente con la aeronave comercial, pero aseguraron que se encuentran investigando lo ocurrido.

“Estamos al tanto de los informes recientes sobre aeronaves comerciales y de la Fuerza Aérea que operaban en el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de Minot. Actualmente, estamos investigando el asunto”, dijo el portavoz a ABC News.

SkyWest también confirmó que el vuelo fue autorizado por la torre para su aproximación, pero el piloto realizó una maniobra evasiva al detectar otra aeronave en su ruta. La aerolínea reiteró que ya está colaborando con las autoridades para esclarecer el suceso.

Minot no solo es una ciudad del norte de Dakota del Norte, también es el hogar de una de las bases militares más estratégicas del país, y su espacio aéreo puede volverse complejo cuando operan aeronaves civiles y militares simultáneamente.

