United Airlines deja a todos sus aviones parados en tierra por media hora en EE.UU. y Canadá

En horas de la noche de este martes 23 de septiembre, la aerolínea estadounidense United Airlines solicitó a la Administración Federal de Aviación (FAA) que emitiera una parada en tierra luego de presentar un problema de conectividad.

Todos los vuelos de la aerolínea con sede principal en Chicago, Illinois programados para esa noche los cuales tenían salida desde Estados Unidos y Canadá fueron suspendidos durante media hora.

“Estábamos experimentado un breve problema de conectividad justo antes de la medianoche, hora central, del martes, pero desde entonces hemos reanudado las operaciones normales”, destacó la compañía.

Esta es la segunda vez en menos de dos meses que United Airlines solicita a la FAA la suspensión de sus vuelos temporalmente por fallas técnicas sin especificar. En este último incidente la aerolínea indicó se trataba de un “problema tecnológico” que afecta a toda la red.

No obstante, a principios del mes pasado algunos vuelos de United Airlines tuvieron paradas en tierra por varias horas en aeropuertos como Newark, Denver, Houston y Chicago.

Sigue leyendo: