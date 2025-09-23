Spirit Airlines anuncia la suspensión de 1,800 auxiliares de vuelo antes de la temporada navideña

A través de un comunicado, la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció la suspensión de unos 1,800 auxiliares de vuelo a tan solo semanas de iniciar la temporada navideña una de las más usadas por los pasajeros.

Según el anuncio, la compañía destaca que este reajuste es parte de una reestructuración “estamos tomando medidas para alinear la dotación de personal con el tamaño de nuestra flota y el volumen de vuelos esperados. En consonancia con este proceso, hemos tomado la difícil decisión de suspender temporalmente a aproximadamente 1,800 auxiliares de vuelo, a partir del 1 de diciembre de 2025”, destacó.

Estos cambios en el personal de Spirit Airlines llegan días después de haber presentado su segundo proceso de quiebra en menos de un año. Anteriormente, su director ejecutivo, Dave Davis indicó que dentro del plan para reducir costos esta recortar una cuarta parte de la programación de sus vuelos de noviembre.

Por otra parte, este lunes la Asociación de Auxiliares de Vuelo de Spirit Airlines (CWA) indicó en un boletín que “los permisos sin goce de sueldo pueden desencadenar una compleja mezcla de emociones: tristeza por las oportunidades perdidas, temor por la seguridad financiera, enojo por circunstancias fuera de nuestro control e incluso culpa por sentir alivio si no nos vimos tan afectados como a otros”, dijo.

