Spirit Airlines cancela operaciones en 12 ciudades por la llegada de rivales

Luego de que anunciara recientemente su proceso de bancarrota por segunda vez en menos de un año, la aerolínea de ultra bajo costo estadounidense Spirit Airlines informó que cancelará sus operaciones en al menos 12 ciudades del país tras la fuerte competencia.

De acuerdo con un comunicado, las ciudades en donde Spirit Airlines ya no prestará servicio comercial son: Albuquerque, Nuevo México; Birmingham, Alabama; Boise, Idaho; Chattanooga, Tennessee; Oakland, California; Columbia, Carolina del Sur; Portland, Oregón; Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; San Diego, California; y San José, California.

Este cambio está programado para el próximo 2 de agosto, además indicó que sus planes de lanzar un servicio en Macon, Georgia, el cual estaba programado para el 16 de octubre también está cancelado.

Al respecto, un portavoz de Spirit expresó: “Pedimos disculpas a nuestros huéspedes por cualquier inconveniente que esto pueda causar y nos comunicaremos con aquellos con reservas afectadas para notificarles sus opciones, incluido un reembolso”, dijo.

Por otra parte, ante el anuncio de Spirit Airlines, las aerolíneas rivales comentaron que abrirán nuevas rutas tras su ausencia. Patrick Quayle, vicepresidente senior de planificación de red global y alianzas de United comentó que “si Spirit cierra repentinamente, será increíblemente disruptivo, por eso estamos agregando estos vuelos para darles a sus clientes otras opciones si las quieren o las necesitan”, destacó.

