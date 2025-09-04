window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Spirit Airlines cancela operaciones en 12 ciudades por la llegada de rivales

La aerolínea de bajo costo cancelará sus operaciones en estas ciudades a partir del próximo 2 de agosto

Spirit Airlines cancela operaciones en 12 ciudades por la llegada de rivales

Spirit Airlines comentó que sus planes de lanzar un servicio en Macon, Georgia, el cual estaba programado para el 16 de octubre también está cancelado. Credit: Ethan Miller | EFE

Avatar for Arlenys Tabare

By  Arlenys Tabare

Luego de que anunciara recientemente su proceso de bancarrota por segunda vez en menos de un año, la aerolínea de ultra bajo costo estadounidense Spirit Airlines informó que cancelará sus operaciones en al menos 12 ciudades del país tras la fuerte competencia.

De acuerdo con un comunicado, las ciudades en donde Spirit Airlines ya no prestará servicio comercial son: Albuquerque, Nuevo México; Birmingham, Alabama; Boise, Idaho; Chattanooga, Tennessee; Oakland, California; Columbia, Carolina del Sur; Portland, Oregón; Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; San Diego, California; y San José, California.

Este cambio está programado para el próximo 2 de agosto, además indicó que sus planes de lanzar un servicio en Macon, Georgia, el cual estaba programado para el 16 de octubre también está cancelado.

Al respecto, un portavoz de Spirit expresó: “Pedimos disculpas a nuestros huéspedes por cualquier inconveniente que esto pueda causar y nos comunicaremos con aquellos con reservas afectadas para notificarles sus opciones, incluido un reembolso”, dijo.

Por otra parte, ante el anuncio de Spirit Airlines, las aerolíneas rivales comentaron que abrirán nuevas rutas tras su ausencia. Patrick Quayle, vicepresidente senior de planificación de red global y alianzas de United comentó que “si Spirit cierra repentinamente, será increíblemente disruptivo, por eso estamos agregando estos vuelos para darles a sus clientes otras opciones si las quieren o las necesitan”, destacó.

Sigue leyendo:

In this Article

Aerolíneas comerciales aerolineas en EEUU Spirit Airlines
Trending
Sponsored content
Trending