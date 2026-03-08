Combustible en máximos históricos: United anticipa alzas generalizadas en tarifas aéreas

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos en conjunto con Israel llevaron a cabo los primeros ataques en Irán, el precio del combustible se disparó en el país norteamericano, aumentando hasta un 50% el jet fuel (combustible para aeronaves).

Y ante el impacto significativo que representará dicho aumento, este jueves el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, indicó que la aerolínea tiene planes de aumentar los costos de los boletos aéreos de continuar el conflicto en Oriente Medio, señalando que los altos precios del combustible también afectarán los resultados financieros del trimestre en curso.

De acuerdo con el índice Argus US Jet Fuel, el combustible para aviones aumentó un 58%, alcanzando los $3.88 por galón el 6 de marzo en comparación con los $2.50 por galón preguerra.

Kirby también señaló que, de avanzar el conflicto, se verán afectados los resultados en el segundo trimestre. “Ya nadie se cubre, e incluso si lo hace, cubrir el diferencial de precios es realmente difícil”, dijo el CEO de United Airlines.

El combustible para aeronaves es uno de los mayores gastos que sostienen las aerolíneas; la capacidad depende de su modelo y tipo, y el llenado se calcula por rutas y peso; por ejemplo, un Boeing 737 (típico) puede contener entre 6.000 y 6.900 galones de combustible.

Al respecto, Henry Harteveldt, fundador del Atmosphere Research Group, comentó en entrevista con CBS que las aerolíneas ya están comenzando a aumentar las tarifas aéreas desde esta semana a medida que los precios spot del combustible para aviones empezaron a dispararse.

“Algunas aerolíneas ya han agregado recargos por combustible a los precios de los boletos en algunas rutas internacionales de larga distancia. Las aerolíneas saben, quizás mejor que cualquier otra industria, cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por un vuelo. Por eso, intentan encontrar un equilibrio entre cuánto pueden aumentar las tarifas para cubrir costos de combustible sustancialmente más altos y cuánto es demasiado alto”, dijo Harteveldt.

En este sentido, Kirby aseguró que hasta el momento la demanda de viajes se mantiene, por lo que es probable que el aumento de las tarifas comience rápidamente, expresó.

