Los precios del petróleo suben después de que 3 buques fueran atacados cerca del estrecho de Ormuz

Los precios mundiales de petróleo han subido a medida que Irán sigue lanzando ataques a través de Medio Oriente en respuesta a los continuos ataques de Estados Unidos e Israel.

El crudo Brent, la referencia global del precio del petróleo, subió 10% para alcanzar más de US$82 el barril este lunes, después de que por lo menos tres buques fueran atacados cerca del Estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Los precios de gas natural también subieron en hasta 25%.

Irán advirtió a los buques que no crucen el estrecho, por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.

En Londres, el índica bursátil FTSE 100 abrió casi 1% a la baja con las acciones de las aerolíneas cayendo después de que el espacio aéreo cerrara a través de Medio Oriente.

Los principales mercados bursátiles en Europa sostuvieron caídas mayores. En Francia, el CAC-40 cayó 1,6%, mientras que en Alemania el Dax bajó 1,7%.

El transporte marítimo internacional prácticamente se ha paralizado en la entrada del Estrecho de Ormuz, con los analistas advirtiendo que un conflicto prolongado podría hacer subir el precio de los combustibles aún más.

El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que dos buques fueron alcanzados, y se reportó que un “proyectil desconocido” explotó muy cerca de un tercero

Después del aumento inicial, el crudo Brent cayó a US$79 el barril mientras que el crudo comerciado en EE.UU. subió casi 7,6% alcanzando US$72,20.

El aumento del precio del petróleo es “inevitable”

“El mercado no ha entrado en pánico”, afirmó a la BBC Saul Kavonic, director de investigación de energía de MST Marquee, una empresa de análisis financiero. “Hay mayor claridad respecto a que, hasta el momento, la infraestructura de transporte y producción de petróleo no ha sido un objetivo principal de ninguna de las partes”.

“El mercado estará atento a las señales de que se restablezca el tráfico a través del estrecho de Ormuz, lo que haría que los precios del petróleo volvieran a bajar”, añadió.

Pero algunos analistas han advertido que podría dispararse por encima de US$100 si el conflicto se prolonga, lo que tendría un efecto colateral sobre la inflación y las tasas de interés.

Robin Mills, director ejecutivo de la consultora Qamar Energy en Dubai y otrora ejecutivo de la gigante petrolera Shell, afirmó: “El salto en los precios se registrarán casi inmediatamente porque los comerciantes de petróleo están atentos a las noticias también”.

“En este momento, los precios del petróleo no están particularmente altos, todavía están por debajo de donde estaban hace incluso dos años, así que todavía no estamos en un fase de crisis petrolera total”.

El domingo, el grupo de naciones productoras de petróleo OPEP+ acordó incrementar su producción en 206.000 barriles diarios para ayudar amortiguar cualquier subida de precios, pero algunos expertos dudan que tenga mucho efecto.

Efectos colaterales

Edmund King, presidente de AA, la Asociación del Automóvil en Reino Unido, advirtió que la interrupción del transporte y producción del crudo podría subir el precio del petróleo por todo el mundo.

“La turbulencia y los bombardeos a través de Medio Oriente será con seguridad un catalizador para la interrupción de la distribución global de petróleo, lo que inevitablemente llevará a la subida de precios”, manifestó.

“La magnitud y duración de la subida de precios en las estaciones de servicio dependerán de cuánto tiempo continúe el conflicto”.

Subitha Subramaniam, economista en jefe y directora de estrategia de inversión de Sarasin & Asociados, opinó que si los precios del crudo se mantenían altos durante un período sostenido “empezará a tener un efecto cascada sobre otros precios como el de los alimentos, agricultura, bienes industriales y eso va realmente a desembocar en la inflación”.

Getty Images: El alza en el precio de los combustibles tendrá un efecto sobre otros productos.

Múltiples incidentes

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que tres petroleros del Reino Unido y Estados Unidos fueron alcanzados por misiles y se encuentran en llamas. El Reino Unido y Estados Unidos no han hecho comentarios.

La UKMTO informó que se han reportado múltiples incidentes de seguridad en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y ha recomendado a los buques que “naveguen con precaución”.

Al menos 150 petroleros han fondeado en aguas abiertas del Golfo, más allá del estrecho de Ormuz, aunque algunos buques iraníes y chinos han pasado este domingo, según la plataforma de seguimiento de buques Kpler.

“Debido a las amenazas de Irán, el estrecho está prácticamente cerrado”, declaró Homayoun Falakshahi, de Kpler, a BBC News.

Los buques han tomado la precaución de no entrar, ya que los riesgos son demasiado altos y el coste de sus seguros se ha disparado.

Añadió que Estados Unidos probablemente intentaría proteger las rutas marítimas, lo que, de ser eficaz, evitaría un aumento repentino del precio del petróleo, pero que si el estrecho permanece cerrado durante un largo periodo, los precios podrían subir “muchísimo”.

La UKMTO informó que dos buques, que no identificó, fueron alcanzados por proyectiles desconocidos, lo que provocó incendios.

Y un proyectil desconocido “explotó muy cerca” de un tercero, añadió, señalando que la tripulación del buque, que tampoco identificó, se encontraba a salvo.

También se informó a la UKMTO de un cuarto incidente en la zona, que, según la empresa, implicó la evacuación de la tripulación, pero se desconoce la causa.

La empresa privada de seguridad marítima Vanguard Tech indicó que se habían reportado incidentes (que coinciden con los detalles proporcionados por la UKMTO) que involucraban a buques con bandera de Gibraltar, Palaos, Islas Marshall y Liberia.

El grupo danés de transporte de contenedores Maersk anunció el domingo en un comunicado que suspendería sus travesías por el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez y que desviaría los buques alrededor del cabo de Buena Esperanza.

Irán e Israel lanzaron nuevos ataques aéreos el domingo, después de que el sábado los bombardeos estadounidenses e israelíes mataran al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y provocaran ataques de represalia contra varios países de Oriente Medio.

Se han reportado ataques en Dubái (EAU), Doha (capital de Qatar), Baréin y Kuwait.

Con información adicional de Peter Hoskins y Dearbail Jordan de la BBC.

