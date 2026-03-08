Vuelo de Southwest es desviado a Atlanta tras alerta de seguridad provocada por un pasajero

Un vuelo comercial que viajaba entre Tennessee y Florida fue desviado de emergencia a Georgia luego de que un pasajero provocara una alerta de seguridad en pleno trayecto, generando momentos de tensión entre los ocupantes de la aeronave.

El incidente ocurrió la noche del viernes en el vuelo 2094 de Southwest Airlines, que había despegado desde Nashville, en Tennessee, con destino a Fort Lauderdale, en Florida.

De acuerdo con reportes locales, la tripulación decidió desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras detectarse lo que la aerolínea describió como un “posible problema de seguridad” relacionado con uno de los pasajeros.

Agentes detuvieron a un hombre a bordo

El avión aterrizó de forma segura en Atlanta poco después de las 9 de la noche. Tras tocar tierra, agentes del Departamento de Policía de Atlanta abordaron la aeronave y retiraron a un hombre que se encontraba sentado en la cabina de pasajeros.

Videos grabados por personas a bordo y difundidos en redes sociales muestran a varios oficiales con equipo táctico avanzando por el pasillo del avión mientras ordenaban a los pasajeros permanecer en sus asientos con las manos visibles y la cabeza agachada. En las imágenes se observa cómo los agentes esposan a un hombre que vestía una camisa roja antes de sacarlo del avión.

Otro video compartido por pasajeros muestra al capitán pidiendo repetidamente que todos mantuvieran las manos a la vista mientras la tripulación intentaba controlar la situación dentro de la cabina.

Según algunos testigos en redes sociales, durante el vuelo circuló el rumor de una posible amenaza de bomba, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si existía realmente un artefacto explosivo o si se encontró algún objeto peligroso.

Tras el aterrizaje, el avión permaneció en la pista durante más de 80 minutos mientras las autoridades realizaban las verificaciones correspondientes.

En un comunicado, Southwest Airlines indicó que el vuelo fue desviado “para responder a un posible problema de seguridad” y agradeció la actuación profesional de la tripulación.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad”, señaló la aerolínea, que también se disculpó por el retraso ocasionado a los pasajeros.

Hasta ahora, la policía no ha informado si el pasajero detenido enfrentará cargos ni ha revelado más detalles sobre lo ocurrido.

El incidente se produce en medio de una creciente preocupación por la seguridad internacional tras la escalada de tensiones en Oriente Medio, lo que ha incrementado la sensibilidad ante posibles amenazas en el transporte aéreo.

