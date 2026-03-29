Economistas aumentan las probabilidades de una fuerte recesión en los próximos 12 meses debido a la guerra en Irán

Han transcurrido al menos 30 días desde que comenzó la guerra en Irán, y la escalada del conflicto ha llevado al cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los canales por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, provocando el encarecimiento de la energía y, de acuerdo con algunos economistas, de seguir las tensiones, las probabilidades de una fuerte recesión en los próximos 12 meses serán cada vez mayores.

Recientemente, analistas de Goldman Sachs señalaron que la inflación en Estados Unidos podría cerrar este año en los 3.1%, provocada principalmente por el aumento de los precios mundiales de la energía, y elevaron sus probabilidades de recesión al 30% para 2027, esto señalando que la alta tasa inflacionaria generará un freno en el gasto de los consumidores.

Los economistas de Goldman Sachs anticiparon que los precios de los alimentos se elevarán un 1.5% este año debido al encarecimiento en el suministro de fertilizantes, los cuales serán con mayores costos para los agricultores, que al final se verán reflejados en las facturas de los consumidores.

Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también estimó un aumento de la inflación para este año del 4.2% debido a las tensiones geopolíticas, incluso proyectándose por encima de las previstas por la Reserva Federal del 2.7% para el cierre de este año.

Para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hasta los momentos no se puede medir el alcance que tendrá el conflicto en Oriente Medio sobre la economía estadounidense; sin embargo, asegura que el elevado precio de la energía terminará por subir la inflación general.

Los consumidores estadounidenses no se sienten tan satisfechos con la situación económica actual. En una encuesta de consumidores publicada esta semana por la Universidad de Michigan, se conoció que el índice de confianza del consumidor en EE.UU. cayó a 53,3 puntos en marzo, siendo uno de los niveles más bajos desde diciembre.

El sostenido aumento de los precios en alimentos, alquileres, bienes y servicios, a los que se le suma la reciente subida de la gasolina, aumentó durante este mes las expectativas de la inflación para el próximo año de los 3.4% a los 3.8%.

Según Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, “la combinación de condiciones financieras más restrictivas, mayor incertidumbre y una inflación más elevada va a erosionar el crecimiento”, dijo.

Los economistas de EY-Parthenon, al igual que los de Goldman Sachs, también prevén que en los próximos 12 meses se genere una fuerte recesión; con una probabilidad del 40%, los analistas señalan que será provocada por la persistente inflación y la interrupción del suministro de petróleo debido al conflicto en Oriente Medio.

“Hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento y aumentado la probabilidad de recesión, ya que, si este conflicto se agrava o se prolonga, se observaría un riesgo más evidente de desaceleración económica”, agregó Daco.

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