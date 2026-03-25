Precios de las importaciones subieron un 1.3% el mes de febrero, según informe de BLS

De acuerdo con el informe publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS), los precios de las importaciones subieron un 1.3% interanual durante el mes de febrero, siendo uno de los mayores incrementos en los últimos 12 meses y de los últimos cuatro años.

Los datos presentados por el Departamento de Trabajo también registraron fuerte aumento en los precios básicos de los alimentos y los bienes de consumo, esto en medio de un fuerte incremento en los costos de la energía que estarían dando señales de una pronta aceleración de la inflación este año.

Para John Ryding, asesor económico principal de Brean Capital, señala que, pese a que actualmente los precios de las importaciones no han sido significativamente determinantes para un aumento de la inflación, el prolongado conflicto en Irán con el cierre del Estrecho de Ormuz y el aumento de los costos de energía sí podría comenzar a ser un problema, expresó a Reuters.

Tan solo la semana pasada, el Departamento de Trabajo había informado que el índice de precios al productor (PPI) aumentó un 3.4% interanual en febrero, siendo también una de las cifras más altas registradas en los últimos 12 meses, lo que podría nuevamente avivar el debate sobre la asequibilidad.

En las últimas tres semanas, también se conoció que las empresas habían pagado más por los insumos, presionando los precios al alza, según encuesta llevada a cabo por S&P Global.

En este sentido, Stephen Stanley, economista jefe de Santander en Estados Unidos, destaca que el problema actual es que el alto índice de precios al productor no solo indica que se trata de un alza de costes puntual que requiera de una única solución a los precios del consumidor, sino, por el contrario, si la presión sobre los oleoductos sigue aumentando, los precios inevitablemente serán más altos, independientemente de los ajustes.

Por su parte, Eugenio Alemán, economista jefe de Raymond James, mencionó que “el hecho de que los precios de importación de productos distintos al combustible hayan aumentado tanto es una señal de alerta para los responsables políticos y mantendrá a la Reserva Federal en pausa durante más tiempo del previsto”, dijo.

Por ahora, los reguladores de políticas monetarias de la Fed han optado por dejar sin cambios las tasas de interés en medio de un ajustado mercado inmobiliario y la posible subida de la tasa inflacionaria al 2.7% para finales de este año.

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