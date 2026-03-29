El índice de confianza del consumidor en EE.UU. cayó a 53,3 en marzo

De acuerdo con la Encuesta de Consumidores publicada esta semana por la Universidad de Michigan, se conoció que el índice de confianza del consumidor en EE.UU. cayó a 53,3 puntos durante el mes de marzo frente a los 56,6 puntos registrados en febrero, por lo que esta última cifra representa el nivel más bajo desde diciembre.

Las razones detrás de la caída de la confianza del consumidor se le acreditan principalmente a las preocupaciones e incertidumbres sobre la economía del país, a lo que se le sumó en las últimas semanas el conflicto en el Oriente Medio que ha provocado el aumento de los precios de la energía.

En las últimas cuatro semanas, el tenso conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha dado pie al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, disparando los precios del petróleo a más del 50% y la gasolina a los casi $4 dólares en los surtidores estadounidenses.

El informe de la Universidad de Michigan también señaló que el indicador de perspectivas económicas a corto plazo cayó un 14%, al igual que la previsión de las finanzas personales para el próximo año disminuyó un 10%.

La encuesta también registró las expectativas de los consumidores sobre la inflación para el próximo año, la cual aumentó de los 3.4% a los 3.8%, y para los próximos cinco años disminuyó de los 3.3% a los 3.2%.

Por ahora, según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación interanual se mantiene en el 2.4%; sin embargo, en la última reunión de la Reserva Federal, los reguladores de políticas monetarias decidieron dejar las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.50% al 3.75%, no solo ante un mercado laboral incierto, sino ante una posible subida de la tasa inflacionaria al 2.7% para finales de este año.

Por su parte, esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó sus estimaciones en cuanto a la inflación general en Estados Unidos hasta el 4.2% para este 2026, un cálculo muy por encima del que pronostica la Fed. Además, el informe de la OCDE prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos crezca un 2% este año para luego retroceder al 1.7% en 2027.

La OCDE advirtió que, aunque la amplitud y duración del conflicto son muy inciertas, “un periodo prolongado de precios energéticos más altos aumentará notablemente los costos empresariales y elevará la inflación al consumidor, con consecuencias adversas para el crecimiento”.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también considera que, si bien actualmente no se pueden medir con certeza los efectos de la guerra en Irán sobre la economía de Estados Unidos, señaló en su última alocución que “a corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general”, dijo.

Para Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan, los patrones en las respuestas de la encuesta sugieren que, por el momento, los consumidores no esperan que los recientes acontecimientos negativos se prolonguen en el futuro, afirmó Hsu. “Sin embargo, estas opiniones podrían cambiar si el conflicto con Irán se prolonga o si el aumento de los precios de la energía repercute en la inflación general”, advirtió.

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