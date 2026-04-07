Precio del dólar en México hoy, 7 de abril 2026: baja ligera en medio de tensión global

El tipo de cambio vuelve a colocarse en el centro de atención este martes, en medio de un entorno internacional tenso que sigue moviendo a los mercados. Si te preguntas cuál es el precio del dólar en México hoy 7 de abril de 2026, aquí te explicamos cuánto cuesta, cómo cerró ayer y qué factores están influyendo en su comportamiento.

Para este martes, el dólar estadounidense se ubica en un promedio de $17.77 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Este nivel refleja una ligera estabilidad tras varios días de volatilidad en los mercados internacionales.

El desempeño del peso mexicano ha sido relevante en los últimos días. Durante la jornada del lunes 6 de abril, la moneda nacional registró una apreciación de 0.54%, recuperándose después del periodo vacacional de Semana Santa. Este avance ocurrió incluso en medio de la incertidumbre global provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Según Banxico, el cierre oficial del dólar el lunes fue de $17.7669 pesos, calculado con base en el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, considerando la cotización durante el día, el tipo de cambio terminó alrededor de los $17.77 pesos por dólar.

Otro dato clave es el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Para este martes 7 de abril, se ubica en $17.7932 pesos mexicanos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en $17.8117 pesos. Este indicador es determinado por Banxico con base en operaciones del mercado mayorista.

Cotización del dólar en bancos de México

En cuanto a las ventanillas bancarias, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. Estas son algunas de las cotizaciones más relevantes:

Afirme: compra en $17.00 pesos y venta en $18.50 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.35 pesos y venta en $18.39 pesos.

BBVA: compra en $16.91 pesos y venta en $18.04 pesos.

Banorte: compra en $16.55 pesos y venta en $18.15 pesos.

Banamex: compra en $17.24 pesos y venta en $18.25 pesos.

y venta en $18.25 pesos. Scotiabank: compra en $15.80 pesos y venta en $19.30 pesos.

En promedio, el dólar se vende alrededor de los $18.04 pesos y se compra en $16.91 pesos en bancos de México y la frontera norte. Banamex se perfila como el banco que paga más por tus dólares, mientras que BBVA los vende más baratos.

En casas de cambio, especialmente en zonas como Tamaulipas, el precio ronda los $18.00 pesos a la venta y $17.00 pesos a la compra.

En ciudades fronterizas como Tijuana, el comportamiento también muestra ligeras diferencias. Para este 7 de abril, el dólar se cotiza aproximadamente en $16.85 pesos a la compra y $17.10 pesos a la venta, lo que suele ser más competitivo debido a la cercanía con Estados Unidos.

La tensión internacional afecta al peso y al dólar

Los inversionistas mantienen cautela ante las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego del ultimátum del presidente Donald Trump para que se reabra el Estrecho de Ormuz. Esta situación ha generado incertidumbre en la bolsa de valores y presiona tanto a las bolsas como a las divisas.

Además, el precio del petróleo continúa al alza, lo que también influye en el tipo de cambio. El crudo Brent se ubica en $111.16 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza los $116 dólares por barril. Este incremento responde a las preocupaciones sobre el suministro global de energía.

La combinación de factores geopolíticos, precios energéticos elevados y movimientos en los mercados bursátiles ha generado un entorno de cautela. Aun así, el peso mexicano ha mostrado resiliencia en el corto plazo.

El precio del dólar puede cambiar constantemente a lo largo del día y las cifras pueden variar dependiendo del banco, la ciudad e incluso el momento en que se realice la operación. Si planeas comprar o vender dólares, conviene revisar varias opciones antes de acudir a ventanilla.

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