¿Seguro Social en quiebra? Lo que temen los trabajadores contra la realidad

Cada vez es más común escuchar que el Seguro Social “se va a acabar” o que simplemente no habrá dinero cuando nos toque jubilarnos. Ese miedo no surge de la nada, pero tampoco refleja toda la realidad. Si tú también tienes dudas sobre si el Seguro Social realmente está en quiebra, aquí te explicamos qué está pasando y qué sí podemos esperar.

Primero, hay que aclarar algo clave para romper con cualquier mito o información inexacta que hay en el internet: el sistema no está desapareciendo, pero sí enfrenta un problema financiero significativo. Actualmente, el programa paga más dinero del que recibe, lo que ha ido reduciendo sus reservas acumuladas durante décadas.

Esas reservas, que llegaron a sumar $2.7 billones de dólares hasta 2024, podrían agotarse alrededor de 2032 si no se hacen cambios. Con cada año que ha avanzado, se ha reducido el margen: entre 2020 y 2021, se hablaba de que esos fondos se reducirían entre 2035 y 2036.

Aquí es donde comienza la confusión. Muchas personas interpretan esto como el fin total del programa, pero no es así. Incluso si ese fondo se queda en cero, el Seguro Social seguiría recibiendo ingresos cada año a través de los impuestos sobre la nómina. Según estimaciones de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP), en ese escenario se podrían pagar alrededor del 81% de los beneficios actuales. Hay una gran diferencia entre recibir el 81% y no recibir nada.

Sin embargo, muchos trabajadores no lo ven así. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Cornell reveló que casi dos tercios de los estadounidenses creen que los pagos desaparecerán por completo.

De acuerdo con la investigadora Suzanne Shu, profesora en la Universidad de Cornell, los trabajadores tienen frases como “El Seguro Social está en bancarrota; no va a existir”. Esa idea, según el estudio, está muy ligada a cómo se comunica el problema en medios y discursos públicos.

“No ayuda que haya políticos y otras personas que digan que la Seguridad Social está en bancarrota”, señaló Shu.

El estudio de la UCLA no es el único que refleja resultados de terror entre los encuestados. Un sondeo de Bankrate en 2025 encontró que el 77% de los estadounidenses teme no recibir sus beneficios completos. Otro informe del Transamerica Center for Retirement Studies mostró que el 71% de quienes aún no se jubilan cree que el sistema no estará disponible para ellos.

Para entender mejor el tema, los trabajadores de Estados Unidos y futuros beneficiarios deberían recordar cómo funciona el sistema. El Seguro Social opera bajo un modelo conocido como “pago sobre la marcha”; esto significa que los trabajadores actuales financian los beneficios de los jubilados actuales mediante sus contribuciones.

El dinero que recibiremos no es una cuenta individual guardada para nosotros, sino parte de un sistema continuo. Mientras haya trabajadores aportando, habrá ingresos para pagar beneficios. El problema es que la población está envejeciendo y hay menos trabajadores por cada jubilado; eso presiona las finanzas del sistema y explica por qué las reservas están disminuyendo.

El estudio también encontró que la forma en la que se presenta la información cambia la percepción. Cuando las personas ven gráficos que ilustran solo la caída de las reservas, el 64% cree que los beneficios desaparecerán. Pero cuando se explica que el dinero sigue entrando cada año, ese porcentaje baja.

Aun así, el miedo ya está influyendo en decisiones cruciales, como cuándo es recomendable solicitar tus pagos del Seguro Social. Muchas personas están optando por reclamar sus beneficios antes de tiempo, pensando que es mejor recibir algo ahora que arriesgarse a perderlo todo.

Reclamar el Seguro Social a los 62 años reduce el monto mensual de por vida. En cambio, esperar puede aumentar significativamente los pagos, alcanzando su máximo a los 70 años. Y aunque este último punto puede ser muy atractivo como para hacerte esperar, la realidad es que el momento de reclamar depende de la situación de cada beneficiario.

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