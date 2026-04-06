Amazon anunció un nuevo recargo para vendedores debido al aumento de los precios del combustible y la logística

Recientemente, el gigante del comercio electrónico, Amazon, informó que prevé para finales de este mes imponer un nuevo recargo del 3.5% a los vendedores externos que utilicen la plataforma; la medida es para compensar el vertiginoso aumento de los precios del combustible y la logística.

A más de un mes de iniciada la guerra en Irán, que trajo como consecuencia el encarecimiento de los precios de la energía, muchas empresas de servicios han comenzado a reajustar sus costos ante el aumento acelerado de la gasolina, que actualmente se ubica por encima de los $4 dólares por galón.

De acuerdo con el comunicado de Amazon, la compañía informó que el recargo adicional podría entrar en vigor el próximo viernes 17 de abril para vendedores que utilizan los servicios de logística, y el 2 de mayo para los vendedores que utilicen las opciones Comprar con Prime y Logística Multicanal tanto para Estados Unidos como para Canadá.

El aumento de los costes de combustible y logística ha incrementado el coste operativo en todo el sector. Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes”, señaló.

Según Amazon, hasta los momentos, la empresa había estado asumiendo los costos adicionales; sin embargo, debido a los elevados precios, le resulta necesario imponer recargos temporales.

Amazon no es la única compañía que ha anunciado aumento en sus servicios para compensar el alza de los precios del combustible por la prolongada guerra en Irán; recientemente, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) informó de un aumento temporal a sus tarifas postales, al igual que United Airlines, JetBlue Airways y otras aerolíneas indicaron reajustes en sus tarifas de vuelos.

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