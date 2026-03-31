Los 5 autos que más ahorran gasolina en Estados Unidos

El alza de la gasolina a $4 dólares por galón en Estados Unidos tiene a los conductores de cabeza, ya que las estimaciones de expertos precisan que cada hogar gastará en promedio $740 adicionales en combustible. Ante el escenario, adquirir un auto ahorrador se vuelve prioritario.

La estrategia consiste en elegir un vehículo que pueda reducir el consumo y marcar una diferencia en el presupuesto mensual. En este sentido, hay varios modelos que destacan por esa ventaja. Y si trabajas como conductor de Uber o Lyft, se vuelve fundamental.

Te compartimos una selección de cinco vehículos reconocidos por su rendimiento en millas por galón (mpg) y su equilibrio entre costo, eficiencia y comodidad.

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5 autos que ahorran gasolina

1. Toyota Corolla

El Toyota Corolla se ha consolidado como uno de los sedanes más confiables del mercado. Su consumo promedio oscila entre 32 y 41 mpg, lo que lo hace adecuado tanto para ciudad como para carretera.

Además de su eficiencia, destaca por su mantenimiento accesible y durabilidad. Es una opción frecuente entre quienes buscan reducir gastos sin sacrificar estabilidad en viajes largos.

2. Honda Civic

El Honda Civic es otro referente dentro de los autos de bajo consumo. Sus versiones con motor de cuatro cilindros logran entre 33 y 42 mpg, ofreciendo una conducción cómoda y estable.

Este modelo también mantiene un buen valor de reventa, lo que lo convierte en una inversión interesante a mediano plazo. Su diseño interior y tecnología lo hacen atractivo para conductores jóvenes y familias.

3. Hyundai Elantra

El Hyundai Elantra ha ganado popularidad gracias a su rendimiento, que puede alcanzar hasta 43 mpg en carretera. A esto se suma un precio competitivo dentro del segmento.

Es una alternativa buscada por quienes priorizan el ahorro diario en combustible sin realizar una inversión elevada. Su diseño moderno también ha contribuido a su crecimiento en el mercado estadounidense.

4. Kia Forte

El Kia Forte ofrece un consumo cercano a los 41 mpg, posicionándose como uno de los sedanes más accesibles con buen rendimiento.

Su principal atractivo es el equilibrio entre precio y eficiencia. Es una opción práctica para quienes necesitan un vehículo confiable para uso diario y trayectos constantes.

5. Toyota Prius

El Toyota Prius continúa siendo uno de los modelos más eficientes gracias a su sistema híbrido. Puede alcanzar hasta 57 mpg en ciudad, superando ampliamente a los vehículos tradicionales de gasolina.

Aunque su precio suele ser más alto, es una alternativa ideal para quienes recorren largas distancias con frecuencia y buscan reducir al máximo el consumo de combustible.

¿Por qué estos autos marcan la diferencia?

La eficiencia de estos vehículos no solo reduce el gasto en gasolina, sino que también permite planificar viajes más largos con menos paradas. Factores como el tipo de motor, el peso del auto y la tecnología híbrida influyen directamente en el rendimiento.

Elegir un modelo con buen consumo puede representar un ahorro significativo a lo largo del año, especialmente en estados donde el combustible tiene precios elevados.

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