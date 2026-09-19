María Elvira Salazar fue exhibida por Donald Trump por atreverse a cuestionar su política migratoria

Haberse atrevido a cuestionar la política migratoria del presidente Donald Trump le resultó muy caro a María Elvira Salazar, representante por Florida, pues prácticamente terminó siendo humillada por el republicano.

A través de un mensaje de campaña publicado en redes sociales, la cubana-estadounidense que pretende reelegirse durante las elecciones intermedias le pidió al jefe de la nación reflexionar sobre lo duro que ha sido para los latinos ver detenidos y hasta deportados a miles miembros de sus comunidades que esperaban recibir un trato más digno durante su segunda etapa al frente de la Casa Blanca.

“Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy“, expuso advirtiendo que, quienes lo apoyaron con su voto, podrían darle la espalda al Partido Republicano en la boleta electoral.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

Las palabras de la ex presentadora de televisión calaron hondo en el magnate neoyorquino y, durante una rueda de prensa celebrada en el Despacho Oval, le recordó a la republicana cómo, gracias a su respaldo, consiguió abrirse camino en la política cuando nadie apostaba un centavo por verla ocupando un lugar en la Cámara de Representantes.

“Logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura”, indicó.

Sin titubear un sólo instante, Trump aclaró no congeniar con el pensamiento de María Elvira Salazar sobre el tema migratorio.

“No estoy de acuerdo con ella. Tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que dice. María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera”, destacó.

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