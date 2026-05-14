Llegan los primeros cheques de reembolso de aranceles: lo que debes saber

Miles de personas en Estados Unidos han resentido durante meses el aumento de precios en productos importados, desde ropa y electrónicos hasta alimentos y muebles. Ahora que comenzaron a entregarse los primeros reembolsos relacionados con los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, muchos consumidores se preguntan si ese dinero regresará directamente a sus bolsillos. Te explicamos todos los detalles sobre este proceso de devolución de tarifas de importación.

El proceso arrancó oficialmente el 20 de abril, luego de que tribunales federales determinaran que varios aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) fueron aplicados de manera ilegal. A partir de esa decisión, el gobierno federal comenzó a devolver parte del dinero recaudado por esos impuestos comerciales.

Uno de los primeros casos que han confirmado que ya recibieron su reembolso de aranceles es el de la empresa importadora de vinos VOS Selections. Su director ejecutivo, Victor Schwartz, confirmó a través de sus abogados que la compañía recibió un reembolso de $110,000 dólares directamente en su cuenta bancaria. La empresa fue una de las demandantes en el caso que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que el primer grupo de reembolsos ya fue aprobado y enviado al Departamento del Tesoro para su pago. Según estimaciones oficiales, el gobierno podría devolver hasta $166 mil millones de dólares en depósitos arancelarios, además de intereses.

Durante el segundo mandato de Trump, la administración implementó aranceles globales utilizando la IEEPA, una ley diseñada originalmente para emergencias nacionales. Las tarifas afectaron a miles de compañías estadounidenses que dependen de proveedores extranjeros, especialmente pequeñas empresas importadoras y manufactureras.

En febrero, la Corte Suprema falló por seis votos contra tres que el gobierno no tenía autoridad para usar esa ley como base para imponer los aranceles globales. Después del fallo, la CBP recibió la orden de crear un sistema para gestionar los reembolsos.

Para acelerar el proceso, la agencia desarrolló una nueva plataforma llamada Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE). Este sistema permite agrupar múltiples reembolsos en un solo pago para cada importador, en lugar de procesarlos envío por envío.

La CBP detalló que, hasta el 11 de mayo, ya se habían calculado $35.46 mil millones de dólares en devoluciones e intereses correspondientes a 8.3 millones de envíos comerciales. Empresas como Walmart, Target, Nike y Home Depot podrían estar entre las compañías que reciban parte de estos pagos.

Las empresas interesadas en recuperar dinero deberán registrarse ante la CBP y presentar documentos relacionados con importaciones, pagos arancelarios y formularios oficiales. Las autoridades indicaron que los pagos válidos podrían entregarse entre 60 y 90 días después de que la solicitud sea aprobada. Tal como lo estamos reportando, los primeros casos han recibido su dinero incluso antes de los 30 días.

¿Cómo podrían beneficiarse los consumidores?

Aunque los consumidores no recibirán cheques directos del gobierno, algunos especialistas consideran que podría existir un beneficio indirecto si las empresas deciden bajar precios o absorber parte de los costos futuros.

“Desafortunadamente para los consumidores estadounidenses que tuvieron que absorber los precios relacionados con los aranceles, estos reembolsos son pagos dirigidos a los importadores que pagaron tarifas posteriormente declaradas ilegales, no cheques de reembolso para sus clientes“, explicó Alex Beene, instructor de educación financiera de la Universidad de Tennessee en Martin, a Newsweek.

“Si los reembolsos avanzan rápidamente, algunas empresas podrían reducir presión sobre los precios a medida que aumenten sus inventarios. Si avanzan lentamente, esto se convertirá en otra disputa legal y política sobre quién realmente merece el dinero”, agregó.

Otros expertos creen que los hogares difícilmente verán una reducción inmediata en los precios. El Laboratorio de Presupuesto de Yale calcula que estos aranceles costaron alrededor de $2,500 dólares al año a cada familia estadounidense durante 2026.

“Ese dinero pasó de las carteras de los consumidores a los balances financieros de los importadores corporativos”, aseguró Michael Ryan, fundador del sitio MichaelRyanMoney.com. “Y el sistema de reembolsos lo está devolviendo a las mismas corporaciones, no a los hogares”.

Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, también advirtió que muchas compañías podrían quedarse con el dinero.

“Muchas empresas ya pagaron los aranceles y trasladaron esos costos directamente a los consumidores mediante precios más altos”, comentó Thompson. “Ahora algunas de esas mismas compañías podrían beneficiarse nuevamente mediante reembolsos, mientras los consumidores vuelven a cargar con las pérdidas”.

En resumen, los consumidores no recibirán dinero directo del gobierno y solo deberán esperar a ver si las empresas, en su mayoría tiendas minoristas de las que adquirieron ciertos productos con aranceles, reducen precios o generan descuentos especiales para agradecer y mantener su fidelidad. No depende de ellos y no hay nada seguro a la vista.

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