Cómo ahorrar dinero ante los altos precios de la gasolina para el Memorial Day

Salir de viaje durante el fin de semana de Memorial Day puede convertirse en un gasto mucho más pesado este año. Mientras miles de familias en Estados Unidos se preparan para manejar largas distancias, el precio de la gasolina sigue presionando el bolsillo, especialmente para quienes usan el auto todos los días para trabajar, llevar a los niños a la escuela o visitar familiares.

Actualmente, el promedio nacional de gasolina ronda los $4.55 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), pero especialistas advierten que los precios podrían volver a subir conforme se acerque el feriado. Esto preocupa a muchos conductores que ya enfrentan altos costos en comida, renta y servicios básicos.

“El precio promedio nacional de la gasolina pasó gran parte de la semana pasada bajando ligeramente después de aumentar a inicios de la semana, mientras los precios del petróleo se suavizaron por las esperanzas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán“, explicó Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy. “Sin embargo, ese optimismo desapareció”.

El experto también advirtió que el mercado sigue siendo muy sensible a cualquier problema internacional relacionado con el petróleo.

“Con las reservas mundiales de petróleo manteniéndose en niveles históricamente ajustados, los mercados siguen extremadamente sensibles a los acontecimientos geopolíticos y posibles interrupciones de suministro”, señaló De Haan. “Con Memorial Day acercándose, cualquier aumento sostenido en los precios del petróleo podría volver a elevar los precios de la gasolina“.

De acuerdo con AAA Auto Club, el precio promedio nacional subió de $2.98 dólares por galón el pasado 28 de febrero a más de $4.50 dólares actualmente. En algunos estados, llenar el tanque ya cuesta mucho más que hace apenas unos meses.

Los estados con la gasolina más cara

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) explica que los precios cambian dependiendo de factores como impuestos estatales, distancia del suministro, costos operativos y cantidad de estaciones disponibles.

California encabeza la lista con un promedio de $6.15 dólares por galón; le siguen Washington con $5.77 dólares, Hawái con $5.63 dólares, Oregón con $5.33 dólares y Alaska con $5.28 dólares.

Para muchas familias, especialmente las que planean manejar durante horas para visitar seres queridos o disfrutar unos días de descanso, estos precios pueden representar cientos de dólares extra en el presupuesto del viaje.

Cinco consejos para ahorrar gasolina antes de salir a carretera

1. Evita usar gasolina premium si tu auto no la necesita

Muchas personas creen que poner gasolina premium ayuda al rendimiento del vehículo, pero en la mayoría de los autos comunes esto no hace diferencia. Si el fabricante no lo exige, podrías estar gastando dinero de más en cada tanque. Es parecido a comprar un producto más caro solo por costumbre, aunque el resultado sea prácticamente igual.

2. Usa aplicaciones para encontrar gasolina barata

Antes de cargar combustible, revisa aplicaciones como GasBuddy, Waze o los mapas de Google y Apple. Muchas veces, una estación ubicada solo unas cuadras más lejos puede tener precios considerablemente más bajos.

Por ejemplo, si llenas un tanque grande y ahorras 20 centavos por galón, el ahorro puede sentirse bastante al final de la semana.

3. Aprovecha los programas de recompensas en supermercados

Muchos supermercados ofrecen puntos que pueden cambiarse por descuentos en gasolina. Hay familias que hacen las compras normales del hogar y terminan obteniendo varios dólares de descuento al cargar combustible. Lo importante es usar siempre la misma cuenta o número telefónico para acumular beneficios.

4. Usa tarjetas de crédito con recompensas para combustible

Algunas tarjetas ofrecen devolución de dinero o puntos por compras diarias. Después, esos beneficios pueden utilizarse para obtener descuentos en gasolina o viajes.

Si ya utilizas tarjeta para pagar comida, servicios o compras del hogar, vale la pena revisar si puedes convertir esos gastos en ahorro para el tanque.

5. Paga en efectivo cuando exista descuento

Muchas estaciones ofrecen precios más bajos para quienes pagan en efectivo; en ocasiones, la diferencia puede ser de 10 centavos o más por galón.

“Es su forma de evitar las tarifas de procesamiento de tarjetas”, explicó PennyHoarder sobre los descuentos en efectivo que ofrecen algunas gasolineras.

Además de estos consejos, manejar con calma también ayuda, como evitar aceleraciones bruscas, revisar la presión de las llantas y planear bien la ruta puede hacer que el combustible rinda más durante el viaje.

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