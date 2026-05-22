Precio del dólar en México hoy, 22 de mayo del 2026

Para muchos trabajadores inmigrantes, conocer cuánto valen los billetes verdes que ganan en Estados Unidos es importante, ya que eso significa enviar más o menos dinero del que esperan a sus familias. Hoy, viernes 22 de mayo del 2026, el dólar presenta ligeras variaciones frente al peso mexicano, en una jornada donde los mercados continúan atentos al comportamiento del petróleo y al panorama internacional. Para quienes envían y reciben remesas, realizan pagos en moneda extranjera o hacen compras internacionales, la cotización previa a un fin de semana es de suma importancia y aquí te la explicamos.

Hoy viernes, el precio del dólar en México se ubica en un promedio de $17.31 pesos por unidad. La cotización mantiene estabilidad respecto a las operaciones recientes del mercado cambiario. Esta cifra es un poco distinta a los datos del Dow Jones, donde en la apertura de la jornada señala que el dólar se cotizó en $17.33 pesos mexicanos, equivalente a un incremento de 0.15% respecto al cierre previo de $17.31 pesos.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al jueves 21 de mayo del 2026 fue de $17.29 pesos por divisa estadounidense.

En la última semana, el dólar acumula un ligero avance de 0.01%; sin embargo, en comparación anual todavía registra una caída de 9.38%, reflejando la fortaleza que ha mantenido el peso mexicano frente a la moneda estadounidense durante los últimos meses.

El mercado cambiario también muestra menor volatilidad. Actualmente, el indicador se ubica alrededor del 6.17%, nivel inferior a la volatilidad de referencia de 7.6%, situación que apunta a movimientos moderados en las operaciones financieras.

Por otra parte, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes 22 de mayo quedó establecido en $17.3305 pesos por dólar. El organismo también detalló que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.2938 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos en México presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este viernes 22 de mayo del 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.20 pesos y venta en $17.89 pesos.

BBVA: compra en $16.45 pesos y venta en $17.59 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.75 pesos y venta en $17.71 pesos.

y venta en $17.71 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $18.00 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada, mientras que Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

No olvides que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Revisa la información antes de cualquier transacción para conseguir la oferta que dé mayor valor a tu dinero.

En compañías de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $17.76 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el cambio en $17.89 pesos por unidad.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

Los precios internacionales del petróleo registraron un incremento este viernes 22 de mayo del 2026. El petróleo Brent se cotiza en $105.96 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $99.10 dólares por barril.

El aumento ocurre después de reportes sobre nuevas tensiones relacionadas con Irán y las negociaciones en torno al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, situación que continúa generando atención en los mercados internacionales.

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