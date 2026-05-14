Precios más altos de la gasolina en varias ciudades de EE. UU. están afectando el desplazamiento de los conductores

Tras el inicio de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el precio de la gasolina se ha disparado en todo el país, alcanzando máximos históricos desde 2022, por lo que miles de conductores en las últimas semanas en las ciudades más grandes se han visto fuertemente afectados en sus bolsillos en lo que ahora representa un cuantioso costo para su desplazamiento.

Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina se ubica en los $4.53 por galón; sin embargo, en algunos estados el costo ya supera los $6 por galón. Para Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, “el precio promedio para llenar el tanque hoy en día es entre $15 a $30 más caro que hace un año”, comentó a ABC News.

De acuerdo con los reportes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), entre los estados con el precio de la gasolina más alto se encuentran California, Nevada, Oregón, Washington, Alaska y Hawái, donde los costos rondan entre los $6.14 y los $4.65 por galón.

“Si eres de los que viajan largas distancias para ir al trabajo y vives entre 80 y 160 kilómetros, y llenas el tanque dos o tres veces por semana, estás hablando de entre $50 y $100 más al mes. Y para quienes hacen viajes muy largos, el impacto es aún mayor”, señaló De Haan.

En este sentido, en el caso de los habitantes en el Área de la Bahía, Los Ángeles, Dallas-Fort Worth o Washington, D.C. que inevitablemente deban desplazarse diariamente, economistas de GasBuddy aseguran que pueden llegar a gastar aproximadamente hasta $100 al mes solo en combustible.

Esto ha provocado que muchos opten por trabajar desde casa. Una encuesta publicada recientemente por AmericanMuscle.com reveló que el 12% de los encuestados estadounidenses habían comenzado a trabajar remoto, el 6% estaba buscando un empleo más cerca de casa y el 15% afirmó que planea cambiar a un vehículo eléctrico o híbrido, todos con el fin de ahorrar dinero en la gasolina.

Desde marzo hasta la fecha, el alza de los precios de la gasolina les ha costado a los estadounidenses más de $28,000 millones de dólares. “Parte de ello es estacional, pero sin duda representa un impacto económico significativo; estamos en medio de todo esto”, destacó el análisis de petróleo en GasBuddy, al tiempo que añadió que es de esperarse que este verano los costos sean mucho más altos hasta que se reabra el estrecho de Ormuz.

Finalmente, tanto De Haan como otros economistas señalan que los altos precios de la gasolina solo están afectando a los hogares de menores ingresos; si estos destinan sus sueldos a costear el combustible, les representará menos presupuesto para otros gastos discrecionales. “Sin duda, eso podría provocar una desaceleración económica, dependiendo de la gravedad de la situación”, aseguró el especialista.

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